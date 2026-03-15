Češi už tuto sezonu slavili ve smíšené štafetě bronz, ze sestavy v Novém Městě zbyla pro závod v Otepää jen Jislová. Voborníkovou s Hornigem nasadili trenéři do singl mixu a Michal Krčmář se startu ve štafetě po nepovedené sobotní stíhačce vzdal.
ONLINE: Smíšená štafeta v Otepää
„V aktuálním rozložení sil si nemyslím, že bych byl ve štafetách týmu prospěšný,“ vysvětlil fanouškům na sociálních sítích.
„Bimbo se ve stíhačce běžecky trápil. Neměl z čeho brát. V Oslu ho čekají ještě tři závody, takže jsme se rozhodli, že ho pošetříme,“ doplnil trenér mužů Michael Málek.
Šanci tak dostali Mikyska s Karlíkem a Voborníkovou zastoupí Vinklárková.
Zatímco Mikyska byl jednu dobu ve smíšených štafetách rutinérem, Karlík se dostal do sestavy ve Světovém poháru naposled před více než dvěma lety. A pro Vinklárkovou to bude ve smíšené štafetě v rámci elitního seriálu vůbec první start.
Velmi obměněnou sestavu ale mají například také Italové, kteří startují ve složení Braunhofer, Pircher, Carrarová, Auchentallerová. Navazovat na dvě druhá místa z této pohárové sezony se jim bude velmi obtížně.
Zvlášť když Francouzi nasazují silný kvartet Lombardot, Fabien Claude, Braisazová-Bouchetová a Michelonová, přičemž každý už byl v Otepää mezi první desítkou.
Norové sází na Daleho-Skjevdala, Botna, Tandrevoldovou a Kirkeeidovou a na pódium se chtějí v této sezoně vrátit Švédové, kteří věří čtveřici Brandt, Ponsiluoma, Heijdenbergová a Elvira Öbergová.