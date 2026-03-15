Biatlon ONLINE: Smíšená štafeta v Otepää. Jislová předává na osmém místě

  15:28aktualizováno  15:37
Program Světového poháru v estonském Otepää uzavírá v neděli odpoledne smíšená štafeta. Čeští biatlonisté jdou do akce ve složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Jak si netradiční kvartet vede, sledujte od 14:40 v podrobné online reportáži.

Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Otepää | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Češi už tuto sezonu slavili ve smíšené štafetě bronz, ze sestavy v Novém Městě zbyla pro závod v Otepää jen Jislová. Voborníkovou s Hornigem nasadili trenéři do singl mixu a Michal Krčmář se startu ve štafetě po nepovedené sobotní stíhačce vzdal.

„V aktuálním rozložení sil si nemyslím, že bych byl ve štafetách týmu prospěšný,“ vysvětlil fanouškům na sociálních sítích.

„Bimbo se ve stíhačce běžecky trápil. Neměl z čeho brát. V Oslu ho čekají ještě tři závody, takže jsme se rozhodli, že ho pošetříme,“ doplnil trenér mužů Michael Málek.

Šanci tak dostali Mikyska s Karlíkem a Voborníkovou zastoupí Vinklárková.

Zatímco Mikyska byl jednu dobu ve smíšených štafetách rutinérem, Karlík se dostal do sestavy ve Světovém poháru naposled před více než dvěma lety. A pro Vinklárkovou to bude ve smíšené štafetě v rámci elitního seriálu vůbec první start.

Velmi obměněnou sestavu ale mají například také Italové, kteří startují ve složení Braunhofer, Pircher, Carrarová, Auchentallerová. Navazovat na dvě druhá místa z této pohárové sezony se jim bude velmi obtížně.

Zvlášť když Francouzi nasazují silný kvartet Lombardot, Fabien Claude, Braisazová-Bouchetová a Michelonová, přičemž každý už byl v Otepää mezi první desítkou.

Norové sází na Daleho-Skjevdala, Botna, Tandrevoldovou a Kirkeeidovou a na pódium se chtějí v této sezoně vrátit Švédové, kteří věří čtveřici Brandt, Ponsiluoma, Heijdenbergová a Elvira Öbergová.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

