Rakouští skokané vyhráli závod družstev v Planici, domácí favorité zaostali

Autor: ,
  13:56aktualizováno  13:56
Rakouští skokani na lyžích v Planici počtvrté za sebou vyhráli poslední závod družstev v sezoně Světového poháru. Na mamutím můstku zvítězili Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft a Stephan Embacher téměř o 14 bodů před Japonskem, třetí skončili Norové. Favorizované domácí kvarteto bylo až páté.

Rakušan Stefan Kraft během závodu družstev v Planici. | foto: AP

Slovinský suverén sezony Domen Prevc ve zkušebním kole se štěstím unikl pádu poté, co jej po odrazu rozhodil silný vítr. Vítěz sobotního závodu a světový rekordman svůj pokus ustál, ale karambol jej zejména ve druhém kole poznamenal.

Rakušané, v jejichž sestavě nechyběl po sobotním pádu Embacher, měli po úvodních pokusech před Japonci více než dvacetibodový náskok a ve druhém jej s přehledem udrželi. Suverénně nejdelší skok předvedl Nor Johann André Forfang, jenž přistál na 246 metrech. Prevcův rekord z loňska je ještě o 8,5 metru delší.

Odpoledne budou na mamutu v proslulém areálu Letalnica poprvé v historii závodit ženy. V neděli sezonu uzavře klání jednotlivců pro třicítku nejlepších bez české účasti.

Světový pohár v letech na lyžích v Planici (Slovinsko)

Družstva

1. Rakousko (Tschofenig, Müller, Kraft, Embacher) 1439,5, 2. Japonsko (Nakamura, Naito, Kobajaši, Nikaido) 1425,6, 3. Norsko (Pedersen, Langmo, Lindvik, Forfang) 1418,0, 4. Německo 1374,7, 5. Slovinsko 1332,8, 6. Švýcarsko 1231,9.

15:00 lety ženy.

Vstoupit do diskuse

Doporučujeme

Komentář

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.