NHL oznámila pro fanoušky fantastickou zprávu v pondělí večer. V Praze se odehraje šest zápasů jedné ze základních skupin Světového poháru o čtyřech týmech a jeden vyřazovací duel.
To samé proběhne v kanadském Calgary, načež se ty nejlepší země přesunou do Edmontonu na semifinále a finále.
„Je to úžasná akce. Krátká, rychlá. NHL tyhle věci umí. Pro Česko je skvělé, že se sem jedna ze skupin dostala. Hodně dobré!“ povídal nadšeně Polák zrovna, když vařil dětem k večeři kuře s rýží.
V roce 2016, kdy se Světový pohár odehrál naposledy, Polák za Česko reprezentoval. Stejně tak útočník Martin Hanzal, který na zprávu reagoval podobně nadšeně:
„To je pecka! Všichni na mistrovství světa v roce 2024 viděli, že máme fanoušky hladové po hokeji, takže ví, že tu o turnaj bude velký zájem. Pro Česko je to zároveň velká zodpovědnost, ale nebojím se, že by si NHL nepohlídala, že to proběhne na top úrovni.“
Pro pořádek pár pravidel Světového poháru 2028: Osm týmů, dvě skupiny po čtyřech. Z každé skupiny postoupí nejlepší celek rovnou do semifinále, čtvrtí ze skupin končí. Druzí ve skupině si to rozdají se třetím celkem o zbývající místa v semifinále.
Hrát se bude podle pravidel NHL a turnaj potrvá dohromady třináct dní. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) a NHL aktuálně vyjednávají s evropskými soutěžemi, aby buď také přerušily svůj program, nebo alespoň pustily vybrané hráče.
Podívejte se, jak Pastrňák fanouškům oznámil Světový pohár v Praze:
Účastníci? Můžete počítat s Kanadou, USA, Švédskem, Finskem, Švýcarskem, Českem a Německem (Němci patřili vedle Čechů mezi hlavní kandidáty na pořádání skupiny, mají hvězdného útočníka Leona Draisaitla nebo obránce Moritze Seidera a velký televizní a fanouškovský trh).
Zbývá tak nejspíš jedno neobsazené místo, které aktuálně s největší pravděpodobností připadá Slovákům.
Ale půjde o ošemetnou záležitost, protože čistě z byznysové stránky by tam NHL ráda měla Rusko. Jenže taková situace je během probíhající invaze na Ukrajinu nemyslitelná. Rusové se neúčastní mezinárodních turnajů a NHL už během olympiády nenápadně řekla, že tohle rozhodnutí IIHF respektuje.
Navíc podle informací iDNES.cz NHL ví, že země jako Česko, Švédsko a Finsko by s účastí Rusů měly naprosto zásadní problém. Osmé místo by tedy mělo připadnout Slovákům, kteří ostatně na nedávné olympiádě v Miláně skončili čtvrtí.
„Na rozhodnutí ale nespěcháme,“ odpověděli zástupci NHL na otázky ohledně účasti Rusů s tím, že si dveře nechávají otevřené vzhledem k tomu, že akce proběhne až za dva roky.
Naposledy mohli fanoušci sledovat Světový pohár v roce 2016. Šest zemí včetně Česka doplnil mix z Evropy (Švýcaři, Němci, Slováci, Rakušané...) a mix hráčů z USA a Kanady v kategorii do 23 let. Češi ani nepostoupili ze skupiny po prohře s Kanadou 0:6 a 2:3 po prodloužení s výběrem Evropy. Následná výhra nad USA 4:3 už nic neřešila.
Teď budou mít Češi šanci na reparát.
„Hrálo se v Torontu a já tu sezonu zrovna patřil Maple Leafs a v Torontu bydlel. Pro mě to byla úžasná akce,“ vybaví si Polák.
A dodá: „Pro fanoušky i hokej je další taková akce jedině dobře. A všem je jasné, že lidi přijdou a budou nadšení. Řeším to i z pozice skauta (Columbus Blue Jackets). V Česku vám lidi chodí i na turnaj Hlinka Gretzky Cup, kde hrají osmnáctiletí. Další turnaj Hlinky bude v Edmontonu a kromě skautů tam nikdo nepřijde. Takže v Praze se hráči určitě budou cítit velmi dobře.“
„Pořád tu zprávu vstřebávám. Určitě se půjdu podívat!“ zasměje se Hanzal. „Šance Česka uspět je sice malá, ale na takhle krátkých turnajích nikdy nevíte. Šance vždycky je! Na olympiádě nám s Kanadou chyběly tři minuty a postoupili bychom.“
„To je strašně těžké,“ souhlasí Polák. „Světový pohár je dobrá zpráva pro hokej, ale uvidíme pro jaký. Nevím, jestli pro náš. Určitě to ale bude krásný hokej a přitáhne lidi.“
Praha podle zámořských médií soutěžila s dalšími 27 městy o pořádání jedné ze skupin. I v tomto ohledu jde o maximálně prestižní záležitost.
A kdo bude turnaj vysílat? Práva jsou momentálně k dispozici a bude se o ně soutěžit.
„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude akci v Česku organizovat.
„Turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ doplnil Petera, jenž stál i za pořádáním zápasů NHL v Praze.
„Nemůžeme se dočkat, až přineseme Světový pohár do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří. Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro hokejové fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této akce udělá skutečně nezapomenutelný zážitek,“ dodal šéf NHL Gary Bettman v pondělí večer.
Světový pohár se hrál v letech 1996, 2004 a 2016, kdy se konal v Torontu a vyhrála ho Kanada.