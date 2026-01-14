Biatlon ONLINE: Poslední štafeta před olympiádou. Charvátová čistá i vestoje

Autor:
  14:47aktualizováno  14:59
Zastávku Světového poháru v německém Ruhpoldingu otevírá štafeta biatlonistek. Češky ji absolvují bez Markéty Davidové, které trenéři dopřávají předem domluvené závodní volno. Jak kvarteto ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková obstojí v posledním testu před olympijskými hrami? Sledujte v podrobné online reportáži od 14:30.

Jessica Jislová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Lucii Charvátové | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Při mrazivé štafetě v Oberhofu se Češky téměř celý závod pohybovaly daleko za nejlepšími, k čemuž přispěl pomalejší běh a také tři trestná kola. V Ruhpoldingu mají panovat mnohem příznivější podmínky, a tak snad i výsledek českého kvarteta by mohl být lepší.

ONLINE: Štafeta žen na 4x6 km v Ruhpoldingu

Sledujeme v podrobné reportáži.

Přece jen jde o poslední ženský štafetový závod před začátkem olympijských her a všechny týmy stojí o to odjíždět do Anterselvy s pozitivním naladěním.

O to těžší možná bude pro Češky tentokrát uspět.

Po senzačním třetím místě v Östersundu dojely těsně sedmé v Hochfilzenu a jedenácté v už zmiňovaném klání minulý víkend v Oberhofu.

Tehdy stejně jako na úvod sezony slavily Francouzky, v Hochfilzenu byly jasně nejlepší Švédky. Na pódium už se dostaly také Italky, Němky a Norky, které jsou se svými dvěma druhými místy hned další v pořadí mezi adeptkami na vítězství za už triumfujícími týmy.

Italky by mohly v Ruhpoldingu znovu bojovat o pódium, poté co se jim do sestavy vrátily Vittozziová s Wiererovou, které si dávaly v Oberhofu závodní pauzu. Také Němky by mohly být v domácím prostředí nebezpečné, vzhledem k tomu že Preussová se po vánocích vrací ke své střelecké i běžecké formě z minulé zimy.

Blízko senzace byly v Oberhofu Slovenky i Slovinky, které ještě v průběhu třetího úseku sahaly po pódiu. A rozdělanou práci by určitě chtěly ve středu dokončit alespoň proniknutím do nejlepší šestky.

Který tým dokončí olympijský test jako nejspokojenější? Sledujte v podrobné reportáži.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.