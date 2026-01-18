Dale-Skjevdal atakem v závěru slaví vítězství, Čechům se střelecky nedařilo

Přípravujeme podrobnosti...
Nejlepší výchozí pozici z českých reprezentantů má Krčmář, který v sobotu poprvé od března 2023 zastřílel bezchybný sprint a dojel na patnáctém místě. Na vítězného Sebastiana Samuelssona ztratil minutu a šest sekund.
Forma čtyřiatřicetiletého biatlonisty v posledních závodech naznačuje vzestup, o ještě lepší výsledek ve sprintu ho však připravil pád v posledním sjezdu.
ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km
Poslední závod v Ruhpoldingu sledujeme v podrobné reportáži.
Jen třináct sekund za ním vyráží z devatenácté pozice Mikyska, jenž byl ve sprintu rovněž neomylný. Na střelnici střílel ze všech Čechů nejrychleji, ale na trati ztrácel.
Smíšené pocity měl po 28. místě Hornig, jemuž nevyšla položka vestoje a musel na dvě trestná kola. Jako poslední z české čtveřice startuje Karlík, který měl ve sprintu nejrychlejší běžecký čas, vinou tří minutých terčů na střelnici však obsadil až 48. příčku a do stíhačky půjde s mankem 1:57 minuty.
Sobotní prvenství hájí Samuelsson, jenž vyrazí na trať s náskokem osmnácti sekund na druhého a zároveň aktuálně vedoucího muže Světového poháru Tommassa Giacomela.
Ze třetí pozice začíná Nor Isak Frey, který i přes bezchybnou střelbu ztratil 34 sekund.
Giacomel vedle celkového pořadí Světového poháru vévodí také pořadí disciplíny, kde má čtrnáctibodový náskok před Ericem Perrotem z Francie. Ten do závodu jde z páté pozice.