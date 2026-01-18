Biatlon ONLINE: Stíhačka žen v Ruhpoldingu. Češky zůstávají na chvostu

  12:36aktualizováno  12:39
Program Světového poháru v Ruhpoldingu vrcholí v neděli stíhacími závody. Jako první se postaví na start biatlonistky, mezi kterými jsou i tři Češky. Těm se páteční sprint vůbec nepovedl, a budou tak útočit až z druhé půlky startovního pole. Podaří se jim posun vzhůru? Sledujte v podrobné online reportáži od 12:30.

Tereza Voborníková při sprintu v Ruhpoldingu. | foto: Český biatlon / Petr Slavík

Nejlepší výchozí pozici má z Češek v neděli Tereza Vinklárková, která v pátek obsadila s jednou chybou 47. místo. Na vítěznou Hannu Öbergovou ztrácí minutu a 49 sekund.

S odstupem téměř dvou minut na Švédku startuje Lucie Charvátová, která si skvěle rozjetý sprint pokazila třemi chybami vestoje a zapsala umístění až v šesté desítce.

ONLINE: Stíhací závod žen na 10 km v Ruhpoldingu

Sledujeme v podrobné reportáži od 12:30.

Jako vůbec poslední ze šedesátky biatlonistek do stíhačky odstartuje Tereza Voborníková. Ta byla po třech chybách a až 51. běžeckém čase jen sekundu od toho, aby se už podruhé v sezoně nevešla do stíhacího závodu.

Snad se české biatlonistky na závěr zastávky v Ruhpoldingu vrátí ke skvělé střelecké formě, kterou předvedly ve středu při štafetě.

Prvenství ze sprintu obhajuje Hanna Öbergová. Ve stejné situaci už tuto sezonu byla v Le Grand Bornand, tehdy však po čtyřech chybách dokončila až na sedmém místě.

Jen osm sekund na Švédku ztrácí na startu Lou Jeanmonnotová. Francouzská lídryně Světového poháru slavila vítězství ve stíhačce právě v domácím prostředí před Vánoci a určitě by si ráda triumf zopakovala.

O další prvenství ve stíhačce jistě stojí i v pátek třetí Lisa Vittozziová, domácí Franziska Preussová nebo před týdnem vládnoucí Elvira Öbergová.

V červeném dresu pro vedoucí závodnici disciplíny startuje Suvi Minkkinenová, která zatím brala tři druhá místa. Dosáhne konečně na příčku nejvyšší?

