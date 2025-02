Zdráhalová porazila Sáblíkovou, na SP v Milwaukee byla devátá na 1500 m

„Z devátého místa jsem nadšená. Když se člověk podívá na startovní listinu, pak na výsledky a zjistí, jaká jména má za sebou nebo těsně před sebou, tak je to něco neuvěřitelného. Nečekala bych to a jsem za to nesmírně ráda,“ uvedla Zdráhalová v nahrávce pro média. Zároveň dodala, že momentálně umístění příliš neřeší. „Letos potřebuju vědět, že to jde dobrým směrem a cítím se dobře, což se mi zatím při každém závodě daří. To je nejdůležitější,“ řekla.

Zdráhalová se do SP zapojila před týdnem v Calgary, kde na patnáctistovce vyhrála divizi B a zajistila si pro americké pokračování seriálu start v elitní skupině. Rodačka z Dvora Králové nad Labem startovala hned v první rozjížďce a zajela čas 1:54,53, což je její sezonní maximum. V Milwaukee byla o dvě desetiny sekundy rychlejší než na vysokohorském oválu v Kanadě.

Potřetí v kariéře a poprvé od března 2018, kdy byla v Minsku sedmá, se dostala na patnáctistovce do Top 10. „Tuhle sezonu beru jako rozjezdovou, takže jsem neměla žádné očekávání a tento výsledek je pro mě překvapení. Být v áčku devátá se každému nepodaří, ještě po dvouleté pauze,“ řekla Zdráhalová, která kariéru přerušila po olympijských hrách v Pekingu 2022.

Oproti původním plánům se teď bude chystat i na mistrovství světa na jednotlivých tratích v polovině března. „Na začátku sezony jsem neměla v plánu na šampionát jet. Stála jsem nohama na zemi a myslela jsem si, že odjedu dva Světové poháry a pak uvidíme. Teď jsem sama překvapená. Nemůžu ale říct, že bych teď po devátém místu měla větší ambice. Každopádně, až tam budu, tak se budu snažit podat co nejlepší výkon. Chci si ale zachovat dobrý pocit a nestresovat se z toho, že se nějaký závod nepodaří,“ dodala Zdráhalová. Jejím hlavním cílem jsou olympijské hry v roce 2026.

Sedmatřicetiletá Sáblíková jela ve třetí rozjížďce a byla o více než dvě sekundy pomalejší než Zdráhalová. Den poté, co skončila čtvrtá v závodu na 3000 metrů, nakonec obsadila 15. místo. Před týdnem v Calgary byla o dvě pozice výše.

Z vítězství se radovala Beuneová startující v poslední rozjížďce, která porazila i favorizovanou Japonku Miho Takagiovou, jež dál vede průběžné pořadí SP. Sáblíková je celkově šestnáctá, Zdráhalová pětadvacátá.