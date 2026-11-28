„Ta nominace mi zkazila večer,“ přiznala Voborníková, která v pátečním individuálním závodě zapsala díky bezchybné střelbě deváté místo. „Obecně nemáme nikoho, kdo by tenhle typ závodu měl rád.“
ONLINE: Singl mix biatlonistů v Kontiolahti
Závod budeme od 13:10 sledovat v podrobné reportáži.
Českým závodníkům se totiž v nejmladší disciplíně dlouhodobě nedaří. Voborníková na něm v kariéře dosud skončila nejlépe sedmá v Otepää letos v březnu. V sobotu do něj vyběhne po boku Mikysky, který byl v nejdelším závodě ve čtvrtek až sedmdesátý.
„V minulosti jsem to brala tak, že nominace do velké smíšené štafety je tak trochu za odměnu. Zklamalo mě tedy, že i když jsem zajela v pátek nejlepší výsledek, musím jet singl mix,“ posteskla si Voborníková.
Obává se toho, že singl mix ve finském středisku vede jen po rovině, což není pro její závodní styl tak ideální.
Mezi největší favority bude patřit francouzská dvojice, která do závodu vyběhne ve složení Lou Jeanmonnotová, Eric Perrot. Norsko do singl mixu vyslalo Karoline Knottenovou a Sturlu Holma Laegreida, Švédsko Ellu Halvarssonovou a Sebastiana Samuelssona.