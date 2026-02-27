Sjezd ONLINE: První závod po olympiádě. Ledecká předvedla parádní jízdu

  10:57aktualizováno  11:05
Program Světového poháru alpských lyžařek se po olympijské pauze rozjíždí už tento týden. V Andoře je na programu sjezd a super-G. Pátek patří sjezdu, ve kterém se představí také Ester Ledecká a Barbora Nováková. Jak se jim na sjezdovce v Soldeu daří, sledujte v podrobné online reportáži od 11:00.

Ester Ledecká na startu tréninku sjezdu v Soldeu. | foto: AP

Ledecká přišla o olympijský sjezd kvůli kolizi programu s paralelním obřím slalomem snowboardistek. A v Soldeu od prvních tréninků ukazuje, o jaký výsledek mohla bojovat.

ONLINE: Sjezd žen v Soldeu

První závod Ester Ledecké po olympiádě sledujeme od 11:00 podrobně.

Středeční trénink vyhrála, v tom čtvrtečním byla čtvrtá. V pátek startuje do závodu s číslem dva.

Nováková, která zazářila 14. místem v olympijském super-G, se dostane na trať až mezi posledními lyžařkami s číslem 49.

Vítězka sjezdu z olympijské Cortiny Breezy Johnsonová se do startovní brány postaví jako čtrnáctá. Po vážném zranění Lindsey Vonnové, která vedla hodnocení disciplíny, má k malému křišťálovému glóbu nejblíž Emma Aicherová – ta startuje s číslem jedenáct.

