Ledecká přišla o olympijský sjezd kvůli kolizi programu s paralelním obřím slalomem snowboardistek. A v Soldeu od prvních tréninků ukazuje, o jaký výsledek mohla bojovat.
ONLINE: Sjezd žen v Soldeu
První závod Ester Ledecké po olympiádě sledujeme od 11:00 podrobně.
Středeční trénink vyhrála, v tom čtvrtečním byla čtvrtá. V pátek startuje do závodu s číslem dva.
Nováková, která zazářila 14. místem v olympijském super-G, se dostane na trať až mezi posledními lyžařkami s číslem 49.
Vítězka sjezdu z olympijské Cortiny Breezy Johnsonová se do startovní brány postaví jako čtrnáctá. Po vážném zranění Lindsey Vonnové, která vedla hodnocení disciplíny, má k malému křišťálovému glóbu nejblíž Emma Aicherová – ta startuje s číslem jedenáct.