  10:29aktualizováno  10:30
Program Světového poháru v Soldeu pokračuje superobřím slalomem. Ester Ledecká se v Andoře pouští na trať s číslem třináct, Barbora Nováková má padesátku. Jak si obě Češky vedou? Sledujte od 10.15 hodin v podrobné online reportáži.
Ledecká v pátečním sjezdu nenavázala na vydařené tréninky, které vyhrála a skončila čtvrtá, a v ostrém klání obsadila desátou příčku. Na vítěznou Švýcarkou Corinne Suterovou ztratila 1,27 sekundy.

Naposledy v superobřím slalomu třicetiletá česká obojživelnice startovala na olympijských hrách v Cortině, kde upadla a s letošním sportovním vrcholem se loučila zklamaná. Ani na snowboardu medaili nezískala a vypadla už ve čtvrtfinále.

Ve Světovém poháru se jí v super-G tuto zimu dařilo víc. V italském Tarvisiu skončila třetí, v dílčím hodnocení této disciplíny figuruje na šesté pozici. Na nejlepší Italku Sofii Goggiaovou ztrácí 150 bodů.

Ledecká se na start sobotního klání pustí se třináctkou, oproti pátečnímu sjezdu tak už bude moc dobře vědět, jak si stojí největší favoritky.

Goggiaová vyráží na svah jako devátá, její krajanka a vítězka olympiády Federica Brignoneová jako desátá. Druhá žena této disciplíny – Novozélanďanka Alice Robinsonová – má osmičku.

Ve startovní listině figuruje i Nováková, která se na hrách v super-G blýskla životním výsledkem v podobě čtrnáctého místa, vyrazí jako padesátá. Na startu je celkem 58 žen.

