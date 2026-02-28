Ledecká v pátečním sjezdu nenavázala na vydařené tréninky, které vyhrála a skončila čtvrtá, a v ostrém klání obsadila desátou příčku. Na vítěznou Švýcarkou Corinne Suterovou ztratila 1,27 sekundy.
Naposledy v superobřím slalomu třicetiletá česká obojživelnice startovala na olympijských hrách v Cortině, kde upadla a s letošním sportovním vrcholem se loučila zklamaná. Ani na snowboardu medaili nezískala a vypadla už ve čtvrtfinále.
ONLINE: Super-G žen v Soldeu
podrobná reportáž od 10:15
Ve Světovém poháru se jí v super-G tuto zimu dařilo víc. V italském Tarvisiu skončila třetí, v dílčím hodnocení této disciplíny figuruje na šesté pozici. Na nejlepší Italku Sofii Goggiaovou ztrácí 150 bodů.
Ledecká se na start sobotního klání pustí se třináctkou, oproti pátečnímu sjezdu tak už bude moc dobře vědět, jak si stojí největší favoritky.
Goggiaová vyráží na svah jako devátá, její krajanka a vítězka olympiády Federica Brignoneová jako desátá. Druhá žena této disciplíny – Novozélanďanka Alice Robinsonová – má osmičku.
Ve startovní listině figuruje i Nováková, která se na hrách v super-G blýskla životním výsledkem v podobě čtrnáctého místa, vyrazí jako padesátá. Na startu je celkem 58 žen.
Jak klání dopadne?
Sledujte online.