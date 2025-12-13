Sjezd ONLINE: Ledecká se po chybách propadá pořadím, Vonnová se zase blýskla

Ledecké se v pátek příliš nedařilo. Nenavázala na vydařený trénink, v němž byla druhá, a v ostrém měření obsadila 22. místo.
Závod ovládla americká legenda Lindsey Vonnová, která se ve 41 letech stala nejstarší vítězkou ve Světovém poháru.
Na Vonnovou Ledecká ztratila 2,20 sekundy. Druhá dojela Rakušanka Magdalena Eggerová se ztrátou 98 setin, třetí skončila další Rakušanka Mirjam Puchnerová, jež měla manko 1,16 sekundy.
Ledecká se do dnešního závodu pouští s číslem šest, Vonnová má jedenáctku. V závodě se představí i třiadvacetiletá Barbora Nováková, která si včera odbyla premiéru mezi elitou a skončila 47.
