Sjezd ONLINE: Vonnová útočí na další stupně, Ledecká chybovala a je patnáctá

Autor:
  11:14
Světový pohár žen v alpském lyžování se přesunul do italského Tarvisia. V sobotu dopoledne je na programu sjezd, v němž nechybí Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 10:45 v podrobné online reportáži.
Ester Ledecká během sjezdu v Tarvisiu

Ester Ledecká během sjezdu v Tarvisiu | foto: AP

Američanka Lindsey Vonnová během sjezdu v Tarvisiu
Američanka Lindsey Vonnová během sjezdu v Tarvisiu
Američanka Lindsey Vonnová během sjezdu v Tarvisiu
Italka Nicol Delagová se raduje po sjezdu v Tarvisiu
6 fotografií

Tarvisio se vrátilo do elitního seriálu po patnácti letech. Poslední vítězkou závodu na tamní sjezdovce je Lindsey Vonnová, jež tehdy na závěr soutěžního víkendu ovládla super-G.

Třicetiletou Ledeckou – stejně jako většinu startovního pole – tu čeká soutěžní premiéra. Češka má za sebou dva tréninky, v prvním byla šestnáctá, ve druhém osmá. Do dnešního klání se pouští s číslem devět.

ONLINE: Sjezd žen v Tarvisiu

podrobná reportáž od 10:45

V posledním závodě v Zauchensee si Ledecká připsala ve sjezdu osmou pozici, v závěru roku ve Val d´Isere byla v této disciplíně šestá.

První test vyhrála Rakušanka Nina Ortliebová, druhou zkoušku domácí Nicol Delagová. První jmenovaná jede s pětkou, Delagová se trojkou.

Nejlepší sjezdařka této sezony, nestárnoucí Vonnová, jde na trať jako jedenáctá, dvě čísla za ní vyrazí německá univerzálka Emma Aicherová, které patří v hodnocení nejméně točivé disciplíny druhé místo.

Ve startovní listině je celkem 50 žen, žádná další Češka v ní už nefiguruje.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.