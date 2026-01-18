Super-G ONLINE: Ledecká útočí na pódium! Třetí místo drží i po první třicítce lyžařek

Autor:
  12:06
Program Světového poháru v alpském lyžování pokračuje v italském Tarvisiu superobřím slalomem žen. V něm nechybí Ester Ledecká. Vedla si fantasticky a po takřka bezchybné jízdě se drží na třetím místě s odstupem 94 setin na první Němku Emmu Aicherovou. Jak klání dopadne? Sledujte v podrobné online reportáži.
Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu.

Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu. | foto: Profimedia.cz

Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu
Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu
Američanka Lindsey Vonnová během super-G v italském Tarvisiu
Novozélanďanka Alice Robinsonová během super-G v italském Tarvisiu
8 fotografií

Ledecké se v sobotním sjezdu nedařilo a skončila až šestnáctá. Po závodě si stěžovala, že s týmem hledají rychlý materiál.

„Vlastně se mi ta jízda líbila. Akorát teď bohužel hodně bojujeme s materiálem, nějak nám to nesedí,“ hodnotila. „Jede pomalu. Projevuje se to hlavně na rovinách, ale samozřejmě i na celé trati. Zas tolik chyb jsem neudělala, abych ztrácela tak moc.“

ONLINE: Super-G žen v Tarvisiu

podrobná reportáž od 11.15 hodin

Bude po super-G pozitivnější?

Na svah se pustí s číslem patnáct, tedy hned za letošní nejlepší ženou této disciplíny Novozélanďankou Alice Robinsonovou.

Italka Sofia Goggiaová má jedenáctku, Američanka Lindsey Vonnová sedmičku a včerejší vítězka domácí Nicol Delagová číslo 45.

V této sezoně se zatím jely dvě super-G. Ve Svatém Mořici skončila Ledecká šestnáctá, ve Val d´Isere devátá. V Zauchensee ho překazil vítr a přívaly nového sněhu.

Jak dopadne tentokrát?

Sledujte online.

Super-G ONLINE: Ledecká útočí na pódium! Třetí místo drží i po první třicítce lyžařek

Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu.

