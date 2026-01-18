Super-G ONLINE: Ledecká útočí na pódium! Třetí místo drží i po první třicítce lyžařek

Ledecké se v sobotním sjezdu nedařilo a skončila až šestnáctá. Po závodě si stěžovala, že s týmem hledají rychlý materiál.
„Vlastně se mi ta jízda líbila. Akorát teď bohužel hodně bojujeme s materiálem, nějak nám to nesedí,“ hodnotila. „Jede pomalu. Projevuje se to hlavně na rovinách, ale samozřejmě i na celé trati. Zas tolik chyb jsem neudělala, abych ztrácela tak moc.“
ONLINE: Super-G žen v Tarvisiu
podrobná reportáž od 11.15 hodin
Bude po super-G pozitivnější?
Na svah se pustí s číslem patnáct, tedy hned za letošní nejlepší ženou této disciplíny Novozélanďankou Alice Robinsonovou.
Italka Sofia Goggiaová má jedenáctku, Američanka Lindsey Vonnová sedmičku a včerejší vítězka domácí Nicol Delagová číslo 45.
V této sezoně se zatím jely dvě super-G. Ve Svatém Mořici skončila Ledecká šestnáctá, ve Val d´Isere devátá. V Zauchensee ho překazil vítr a přívaly nového sněhu.
Jak dopadne tentokrát?
Sledujte online.