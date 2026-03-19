Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Na turnaji v Calgary, Edmontonu a Praze se má představit osm týmů, přičemž jejich finální složení zatím není jisté. Okamžitě se však objevily názory, že by mezi nimi měli figurovat Rusové, což nezůstalo bez reakce.
„Pokud si organizátoři turnaje cení lidských životů více než soutěžní kvality týmů v turnaji, pak se ruští občané nesmí zúčastnit. Znamenalo by to prodloužení ruské imperialistické války a stálo by to mnoho lidských životů,“ uvedl na sociální síti X bývalý gólman Dominik Hašek.
Na stejné platformě vyslal do zámoří vzkaz například také vítkovický obránce Ralfs Freibergs.
To my North American friends and the hockey community:— Ralfs Freibergs (@Ralfs_29) March 17, 2026
Although you are far from Europe and may not see or feel the reality of russia’s actions - killing hundreds of people in Ukraine daily - we in Europe see it clearly. We are telling you that letting them back into… https://t.co/RmuhfUh1YI
„I když jste daleko od Evropy a možná nevidíte a necítíte realitu ruských činů – denně zabíjejí stovky lidí na Ukrajině – my v Evropě to vidíme jasně. Jejich návrat do mezinárodních soutěží nepřipadá v úvahu, dokud Rusko neopustí Ukrajinu,“ napsal lotyšský bek.
A zaměřil se i na severoamerické novináře: „Začněte klást správné otázky. Zeptejte se ruských hráčů, co si myslí o tom, že jejich země okupuje sousední národy. Výsledky vás „překvapí“.“
Častými argumenty pro účast hráčů z největší země světa je jejich druhé nejširší zastoupení Evropanů v NHL. Podle zastánců by na turnaji těch nejlepších neměli chybět produktivní tahouni jako Nikita Kučerov, Kirill Kaprizov či Artěmij Panarin.
Východní velmoc by navíc mohla spoléhat i na dost možná nejlepší pokrytí brankoviště, akce za dva roky by případně mohla zlákat také hvězdné matadory Alexandra Ovečkina či Jevgenije Malkina.
„Jsou to skvělí hokejisté, problémy jsou však jiného rázu. Nejde o politiku v rámci asociace, ale o tu světovou, kterou musíme překonat,“ vysvětloval ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh.
Médii už také proběhlo, že se vůči případné účasti Rusů měli jednoznačně vymezit Češi, Finové a Švédové, kteří by se turnaje v takovém případě nezúčastnili. Funkcionáři z pořádající NHL informaci popřeli, postoj zmíněných zemí nicméně znají.
„Nemyslím si, že se v otázce ruské účasti lišíme od situace Finů, Švédů a Čechů. Ruská účast bude ve hře, pokud se stanou určité věci. A pokud se nestanou, pravděpodobně se nezúčastní,“ vyjádřil se Walsh.
„Není nutné ani naléhavé toto rozhodnutí učinit hned, tak počkejme, jak se situace vyvine,“ dodal Bettman.
Rusové na mezinárodních akcích pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) chybí kvůli bezpečnostním obavám od roku 2022, kdy rozpoutali válku na Ukrajině. Zákaz momentálně platí i pro sezonu 2026/27.
Vrcholnou akci za dva roky pořádá NHL, která však potvrdila, že se ohledně účasti Rusů bude řídit rozhodnutím mezinárodní federace.
„Velmi rád bych pomohl soutěžím nastavit pravidla tak, aby se jich mohli zúčastnit ruští hráči, tyto soutěže nebyly reklamou na ruskou imperialistickou válku a aby kvůli nim nebyli zabíjeni a mrzačeni lidé,“ nabídl Hašek.
V nakonec pozitivní scénář doufají i činovníci z hokejového prostředí. Prezident IIHF Luc Tardif už v minulosti opakovaně uvedl, že návrat Rusů nastane v případě ukončení konfliktu na Ukrajině.
Mezinárodní federace už zvažuje zapojení ruských a běloruských hráčů do 18 let od sezony 2027/28, další krokem by měl být návrat seniorských mužstev.
„Doufám, že s blížícím se Světovým pohárem uvidíme ruské sportovce opět v soutěžích,“ uzavřel Walsh.
K tomu ovšem musí režim prezidenta Vladimira Putina nejprve ukončit řádění v sousední zemi.