Super-G ONLINE: Další závod v Soldeu. Jak Ledecká naváže na čtvrté místo?

Program Světového poháru alpských lyžařek v andorrském Soldeu zakončuje další superobří slalom. Ester Ledecká se do něj vydává jako čtrnáctá, Barbora Nováková jako dvaadvacátá. Jak Češky dopadnou? Sledujte od 10.15 online.

Ester Ledecká během super-G v Soldeu | foto: AP

Ledecké se včera super-G vydařilo a skončila čtvrtá, za vítěznou Němkou Emmou Aicherovou sice zaostala o 1,14 sekundy, na třetí místo Švýcarky Corinne Suterové jí však chybělo jen čtrnáct setin.

Po nepovedených olympijských hrách, na kterých na snowboardu skončila už ve čtvrtfinále a na lyžích ani do cíle nedojela, si tak třicetiletá obojživelnice připsala druhý nejlepší výsledek sezony. Lépe na tom byla jen v lednu v Tarvisiu, kde v super-G dojela třetí.

Na start se dnes pustí s číslem 14, bude tak mít přehled, jak si vedly největší favoritky.

S dvaadvacítkou na svah vyrazí také Nováková, díky čtrnáctému místu v super-G nejlepší česká alpská lyžařka na letošní sportovním vrcholu. Čtyřiadvacetiletá Nováková včera klání nedokončila.

Sobotní vítězka Aicherová má třináctku. Novozélanďanka Alice Robinsonová šestku, Suterová jedničku a Italka Sofia Goggiaová, vedoucí žena této disciplíny, jedenáctku.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

