Bartůňková se v žebříčku vyšvihla na životní maximum, Muchová je zpět v top10

Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner.
V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.
Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle.
Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.
Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jako první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě.
V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|14 700
|-
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|11 960
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 705
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 710
|-
|5.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 060
|-
|6.
|Shelton
|USA
|4 030
|-
|7.
|Medveděv
|Rus.
|3 760
|+2
|8.
|Fritz
|USA
|3 720
|-1
|9.
|De Minaur
|Austr.
|3 665
|-1
|10.
|Bublik
|Kaz.
|3 230
|+1
|14.
|Lehečka
|ČR
|2 715
|-1
|28.
|Menšík
|ČR
|1 510
|-
|40.
|Macháč
|ČR
|1 080
|+1
|63.
|Kopřiva
|ČR
|856
|-8
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 430
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 030
|-
|3.
|Granollers
|Šp.
|7 940
|+2
|4.
|Heliövaara
|Fin.
|7 360
|-1
|4.
|Patten
|Brit.
|7 360
|-1
|6.
|Glasspool
|Brit.
|6 950
|-
|6.
|Cash
|Brit.
|6 950
|+1
|8.
|Salisbury
|Brit.
|5 440
|-
|9.
|Vavassori
|It.
|5 310
|+5
|10.
|Bolelli
|It.
|5 190
|+5
|47.
|Rikl
|ČR
|1 925
|-
|49.
|Pavlásek
|ČR
|1 920
|-3
|50.
|Nouza
|ČR
|1 900
|+7
|60.
|Vocel
|ČR
|1 538
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|9 960
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 705
|-
|3.
|Šwiateková
|Pol.
|7 273
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|6 749
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 286
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 985
|-
|7.
|Svitolinová
|Ukr.
|4 315
|+3
|8.
|Andrejevová
|Rus.
|4 181
|-1
|9.
|Mboková
|Kan.
|3 395
|-
|10.
|Muchová
|ČR
|3 318
|+1
|12.
|Nosková
|ČR
|3 054
|+1
|27.
|Bouzková
|ČR
|1 596
|-1
|35.
|Bejlek
|ČR
|1 369
|+2
|36.
|Siniaková
|ČR
|1 362
|+3
|42.
|Krejčíková
|ČR
|1 271
|+11
|43.
|Valentová
|ČR
|1 265
|+5
|44.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-
|65.
|Bartůňková
|ČR
|970
|+29
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|It.
|8 930
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|8 330
|-
|3.
|Mertensová
|Belg.
|7 488
|-
|4.
|Kruničová
|Srb.
|6 905
|+3
|5.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|+3
|6.
|Dabrowská
|Kan.
|6 816
|-
|7.
|Paoliniová a Erraniová
|It.
|6 505
|-3
|9.
|Stefaniová
|Braz.
|6 035
|-
|10.
|Čang Šuaj
|Čína
|5 785
|-
|47.
|Škoch
|ČR
|1 732
|-1
|51.
|Malečková
|ČR
|1 671
|-2
|58.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|-1
|60.
|Bouzková
|ČR
|1 434
|+8
|64.
|Sisková
|ČR
|1 394
|-2
|74.
|Detiuc
|ČR
|1 231
|+2
|82.
|Nosková
|ČR
|1 030
|+12