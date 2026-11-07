Švýcaři obrátili! Odmítají hrát s Ruskem na MS juniorů. Přehodnotili jsme to, uvedli

Podle Švýcarů by Rusko při návratu obsadilo v žebříčku IIHF desáté místo, tím by z elitní skupiny juniorského šampionátu vyřadilo Norsko a na programu by byl 27. prosince právě zápas Švýcarů s Rusy.
„Mezinárodní hokejová federace (IIHF) začala naplňovat rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) a poslala upravený kalendář a složení skupin,“ píše švýcarská federace. „Vývoj okolo potenciálního návratu Rusů jsme detailně vyhodnocovali, a to ze sportovního, politického i společenského hlediska. Stejně tak jsme vzali do úvahy možné následky takového rozhodnutí a pečlivě zvážili všechna pro a proti.“
Výsledek?
Švýcarsko by se zúčastnilo turnaje v Kanadě, ale proti Rusku by nenastoupilo.
Zatím nicméně neohlásilo úplný bojkot pro všechny turnaje jako ostatní evropské země, rozhodnutí se teď týká pouze juniorů.
I to je ale zásadní signál, protože ještě před dvěma dny Švýcaři psali, že nejde o politický problém, ale čistě o sportovní, a řekli, že se k bojkotu zatím nepřidají: „Spěchat by bylo špatné. Je naprosto klíčové, abychom se na problém podívali z různých úhlů pohledu a situaci zhodnotili v klidu, objektivně a nedělali uspěchaná a emotivní rozhodnutí.“
Proč otočili?
„Když teď IIHF začala činit první kroky k tomu, aby naplnila rozhodnutí CAS, situaci jsme s ohledem na vývoj naprosto přehodnotili. Vedení švýcarského hokeje se s ohledem na pokračující konflikt na Ukrajině a všechny okolnosti rozhodlo, že s Ruskem hrát nebudeme,“ stojí v prohlášení.
Které země tak utvořily blok proti Rusku?
Odvážně vykročili jako první Finové. Přidali se Norové, Dánové, Lotyši, Švédi i Češi, následovali Rakušané. Na stejné straně stojí i Kanada, jejíž premiér odmítl, aby Rusové v prosinci na turnaji hráli.
„Koalici ochotných“ podpořili i Francouzi a Poláci, kteří aktuálně nejsou v elitní divizi, ovšem Francouzi stáhli svou parahokejovou reprezentaci z turnaje, který nepořádá IIHF a kde se měli s Rusy utkat.
Zatím se nevyjádřili Američané, Němci, Slovinci nebo Maďaři.
Kazachstánci vydali neutrální a nic neříkající stanovisko, které hovoří o tom, že zodpovědnost leží na IIHF a že vždy podporovali principy rozvíjení mezinárodní spolupráce, zajištění férové soutěže a zajištění rovných podmínek.
Slovenský svaz jako takový zatím také mlčí, nicméně premiér Robert Fico návrat Rusů veřejně uvítal.
Němci se sice k bojkotu nepřidali, ale řekli, že uspořádat květnové mistrovství světa za účasti Rusů je v podstatě nemožné. Navíc zvažují, že se turnaje vzdají.
IIHF v sobotu zase zveřejnila aktuální vývoj po několikadenním jednání vedení, že Bělorusko, o kterém CAS vůbec nerozhodoval, je nadále vyřazeno z MS juniorů i květnového šampionátu seniorů a že co se týče Ruska, tam nadále probíhají jednání a zjišťuje se, jak se situací naložit.
Připravujeme podrobnosti...