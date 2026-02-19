Švýcarky po dvanácti letech opět velebí stejnou hrdinku, mají olympijský bronz

Švýcarské hokejistky získaly na olympijských hrách v Miláně bronzové medaile. Na druhý cenný kov pod pěti kruhy dosáhly díky výhře nad Švédkami 2:1 v prodloužení, vyrovnanou bitvu rozhodla v čase 69:09 Alina Müllerová. Stejná hráčka dala vítězný gól i před dvanácti lety v Soči, kde Švýcarky porazily v souboji o bronz rovněž Švédsko 4:3. Tehdy jí bylo 15 let.
Švýcarské hokejistky v nastavení zvítězily nad Švédkami 2:1 a získávají olympijský bronz. (19. února 2026)

„Upřímně říkám, že mi dochází slova,“ citoval Müllerovou web Mezinárodní hokejové federace. „Všichni jsme kvůli téhle chvíli tvrdě bojovali, dostali jsme příležitost něco takového zažít a proměnili jsme ji v realitu. Byla to těžká bitva, o to hezčí je, že pro nás byla vítězná.“

Švýcarky, které před čtyřmi lety v Pekingu zápas o bronz prohrály, ztrácely rovněž ve čtvrtečním utkání. O něco aktivnější Seveřanky sice ve 27. minutě čelily trestnému střílení, Weyovou při něm ale vychytala brankářka Svenssonová Träffová. A ve 32. minutě poslala Švédsko do vedení pěknou ranou Jungakerová.

Švýcarky v poslední minutě nastavení střelily rozhodující gól a zvítězily na...
Hokejistky Švédska a Švýcarska bojují o 3. místo na Zimních olympijských hrách...

Její tým však těsný náskok udržel pouze krátce. Přesně o čtyři minuty později vyrovnala po přihrávce Martiové a zakončení zblízka Leemannová. Na další zásah si muselo 8243 diváků počkat až do prodloužení.

Švýcarky v něm vyhrály na střely na branku 7:2 a po krásné souhře ho 51 sekund před jeho vypršením ukončila Müllerová.

Švédky dosáhly v minulosti rovněž na dvě olympijské medaile – v roce 2002 byly bronzové, od stříbra z Turína 2006 ale na další umístění na stupních vítězek čekají.

Finále mezi USA a Kanadou je na programu od 19:10.

XXV. zimní olympijské hry v Miláně

Hokej - ženy

O 3. místo:
Švýcarsko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungakerová (Svenssonová, T. Johanssonová). Rozhodčí: Nurmiová (Fin.), Manthaová - Clarkeová, Toddová (všechny Kan.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8243.

