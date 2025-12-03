Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Červenka úvodní turnaj ve Finsku vynechal, už v listopadu ale Rulík hlásil, že brzy čtyřicetiletého hráče na poslední akci před olympijskými hrami povolá.
Kapitána mistrů světa z roku 2024 doplňují z Pardubic obránce Daniel Gazda a útočníci Jáchym Kondelík s Lukášem Sedlákem.
Čtyři hráče jako Dynamo má také Sparta, vedoucí tým extraligy. Z té se představí bek Jakub Krejčík a forvardi Filip Chlapík, Michael Špaček a Pavel Kousal.
Tuzemská nejvyšší soutěž je zastoupena celkem 18 hráči, tentokrát nechybí ani litvínovský Ondřej Kaše. Plzeňský brankář Malík si může připsat premiérový start v národním týmu, to brněnský Kavan se pouze zapojí do kempu v Česku.
Nejzkušenější z trojice gólmanů je s pěti duely Pavlát z finského Ilvesu, jehož ze severské země doplňují další čtyři hráči.
Čtyři nominovaní přicestují ze Švýcarska, mezi nimi například obránce Jan Rutta. Jednoho zástupce má také švédská soutěž díky navrátilci Lukáši Rouskovi. „Chceme ho zkonfrontovat na této úrovni, abychom viděli jeho formu a hru,“ nastínil Rulík.
Ze SHL naopak nyní chybí obránce Michal Kempný. „Víme, že je ve stavu zraněných. Doufáme, že se v nejbližších týdnech vrátí do sestavy a že to nebude zdravotní komplikace v rámci větší než měsíční absence. Teď nemohl, ale je to bek, který patří do našich plánů,“ vysvětloval kouč národního týmu.
Vyjádřil se také k absenci Filipa Zadiny ze švýcarského Davosu, jenž se tak neukáže ani na druhé reprezentační akci.
„Měl být nominován, ale má zdravotní problém a potřebuje přestávku na to, aby si ho dořešil. To je jeho vyjádření,“ uvedl Rulík.
Toho v předvánočním čase čeká inspekční cesta do zámoří, ještě předtím ale se svěřenci vycestuje na závěrečný test hráčů z Evropy.
Ve Švýcarsku se národní tým představil v minulé sezoně také v polovině prosince, všechny duely dokázal vyhrát v základní hrací době.
Nyní nejprve vyzve ve čtvrtek 11. prosince Finsko v Liberci, o dva dny později se už v Curychu utká s domácím týmem a program zakončí střetnutím se Švédy v neděli 14. prosince.
Česká nominace na Švýcarské hokejové hry
Brankáři: Nick Malík (Škoda Plzeň), Jan Kavan (Kometa Brno), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.)
Obránci: Jan Ščotka, Libor Zábranský, Filip Král (všichni Kometa Brno), Daniel Gazda (Dynamo Pardubice), Jakub Krejčík (Sparta Praha), Marian Adámek (Oceláři Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin)
Útočníci: Roman Červenka, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák (všichni Dynamo Pardubice), Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary), Jakub Flek (Kometa Brno), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Lukáš Rousek (HV71/Švéd.), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.)