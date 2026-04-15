Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Padesátiletý Fischer, který dovedl reprezentaci na MS třikrát k zisku stříbrných medailí, zveřejnil informaci, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování, před několika dny.
„Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl Fischer. „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil,“ přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.
Prezident švýcarského svazu Urs Kessler ve středu uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný.
„Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ uvedl Kessler.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.