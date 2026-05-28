ONLINE: Švýcarsko - Švédsko 1:1. Domácí zvládli dlouhé oslabení a vyrovnávají

  20:05aktualizováno  20:53
Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného protivníka. V Curychu totiž hrají se Švédskem, které se do play off probojovalo až na poslední chvíli. Utkání můžete od 20.20 hodin sledovat v podrobné online reportáži.
Švédský trenér Sam Hallam během čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa proti Švýcarsku. | foto: Reuters

Dvakrát za sebou prohráli ve finále a snaží se prolomit neustálé čekání na zlatou medaili. Letošní výkony Švýcarů ale nasvědčují, že jsou zatím na nejlepší cestě. Byť v přípravě vůbec neexcelovali, na turnaji dosud nenašli přemožitele a do vyřazovacích bojů postoupili z prvního místa.

Jejich soupiska je plná známých jmen, co se navzájem znají už dlouhá léta. A kdo z NHL mohl, ten přijel. Na své straně má alpská země i nejproduktivnějšího hráče turnaje Svena Andrighetta (4+9).

ONLINE: Švýcarsko – Švédsko

Čtvrtfinálové utkání na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Ve skupině A předváděli střeleckou parádu, šest gólů dali Německu, hned devět Rakousku i Maďarsku. Kromě nich zdolali také Velkou Británii (4:1), USA (3:1) a Finsko (4:2). Prošli bez sebemenšího zaváhání.

A přestože právě v posledním zápase skupiny s Finskem mohli šetřit síly a taktizovat ohledně soupeře pro play off, neudělali to. Před domácími fanoušky si opět vystříleli vítězství.

Teď je ale čeká Švédsko. To mělo logicky cestu do čtvrtfinále podstatně komplikovanější. Loučící se trenér Sam Hallam vsadil na mladý tým a na turnaji bojuje s mladou elitní formací – s Lucasem Raymondem a osmnáctiletými talenty Ivarem Stenbergem a Viggem Björckem.

V prvních dnech turnaje se Švédsku sázka na benjamínky vyplácela. Povedlo se mu vyrovnaně čelit hvězdné Kanadě a připsalo si vítězství nad Dánskem. Úspěšný start šampionátu rozhodil zápas proti Česku, ve kterém měl převahu národní tým. Tři body sebralo Švédsku i překvapení turnaje z Norska. A nastal kritický okamžik.

V závěru základní skupiny se zdálo, že Tre Kronor po pěti letech znovu skončí už před branami play off. Hallamův výběr se ale zachránil na poslední chvíli, když porazil Slovenko (4:2) a získal čtvrtou vstupenku do vyřazovacích bojů.

Jak si ve čtvrtfinále povede s dosud neporaženým výběrem, který požene k vítězství plná hala domácích fanoušků?

Mistrovství světa v hokeji 2026
28. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Švýcarsko : Švédsko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
13:23 R. Josi (D. Malgin)
Góly:
6:21 L. Karlsson (E. Heineman, O. Ekman-Larsson)
Sestavy:
L. Genoni - D. Egli, R. Josi - D. Kukan, C. Marti - J. Moser, T. Berni - S. Jung - T. Meier, N. Hischier, A. Biasca - C. Bertschy, N. Baechler, N. Niederreiter - C. Thürkauf, D. Malgin, S. Andrighetto - D. Riat, K. Jäger, S. Knak - T. Rochette
Sestavy:
M. Hellberg - M. Ekholm, E. Brännström - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, J. Larsson - R. Hägg - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, E. Heineman - S. Holmström, O. Sundqvist, A. Frondell - J. Silfverberg, R. Asplund, C. Grundström - J. Berglund

Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

