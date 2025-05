Jedno dlouhé čekání skončí ve Stockholmu. Poslední americké zlato se datuje do roku 1960, kdy se světový šampionát odehrával v rámci zimní olympiády, k triumfu ze samostatného MS by bylo potřeba se vrátit až do meziválečných dob, do roku 1933.

ONLINE: Švýcarsko vs. USA Finálové utkání MS v hokeji 2025 sledujeme podrobně od 20.20.

Od května 1992, kdy se pravidelně hraje systémem play off, však USA nedošly ani do finále. Až dosud, kdy mohou přidat historicky třetí titul.

Švýcarsko vyhlíží ještě daleko významnější úspěch. V elitní kategorii má zatím čtyři stříbra z let 1935, 2013, 2018 a loňského turnaje v Praze, kdy prohrálo s domácím Českem 0:2. Jak dopadne při pátém pokusu?

Oba celky se utkaly už ve skupinové fázi, to ještě na ledě v Herningu, kde alpská země zvítězila 3:0. Nutno ale doplnit, že zámořský celek v utkání nepůsobil příliš motivovaně a cestu za vítězstvím soupeři usnadnil.

„Hrajeme celkem dobře, ale chceme ještě něco víc,“ avizuje švýcarský útočník Denis Malgin, jehož tým po vítězstvích 6:0 ve čtvrtfinále nad Rakouskem a 7:0 v semifinále s Dánskem prošel hravě do závěrečného boje. A zůstává jediným neporaženým mužstvem v základní hrací době.

Pouze na úvod MS prohrálo s Českem 4:5 po prodloužení. Turnajem prošlo také s pěti nulami, čtyři z nich vychytala zářící jednička Leonardo Genoni.

„Možná nám i vítězství v prvním vzájemném zápase s USA dodalo sebevědomí, ale taky víme, že jsme kádr doplnili o pár kluků ze zámoří,“ pokračuje Malgin.

„Duel se Švýcary nám otevřel oči a ukázal, že nás čekají těžká utkání, na která musíme být připravení. Proti nim jsme to tak ve skupině neměli, nebyli jsem nachystaní, teď to bude jiné,“ slibuje americký forvard Logan Cooley.

Spojené státy se rozjely, s ohromnou rychlostí vletěly v závěru úvodní fáze na národní tým, který porazily 5:2, mezi nejlepší osmičkou po obratu vyřadily stejným výsledkem Finsko a v sobotu zaskočily domácí Švédsko a ve velkém tempu jej zdolaly 6:2.

Zdá se, že skvadra, která se během sezony vedle sebe nepotká, našla ideální souhru.

„Asi nám pomáhá i ten velký led,“ tuší trenér Ryan Warsofsky. „Čím více na něm hrajeme, tím pohodlněji se cítíme, jak se kluci hodně hýbou a bruslí. Mluvili jsme spolu o tom, jak chceme postupně utvářet naši hru. Spoustu týmů na to má tréninkové kempy, my ne. Ale dali jsme to dohromady poměrně rychle.“

Povede chvatná práce až ke zlatu? Nebo si ho poprvé vychutnají Švýcaři?