Kam přijede, tam způsobí rozruch. Tentokrát vyrazila americká herečka Sydney Sweeney do Lisabonu na fotbalový zápas portugalské ligy mezi Sportingem a Estorilem (3:0). A po utkání se objevila i na trávníku.
Herečka Sydney Sweeney na fotbale v Lisabonu | foto: sporttv.pt

Herecká hvězda známá kupříkladu ze seriálů Euforie či Bílý lotos sledovala zápas na stadionu José Alvelade v Lisabonu z VIP lóže. Doprovázeli ji herci Leo Woodall a Matthew Goode.

Viděla výhru domácích 3:0, nyní tak Sporting ztrácí z 2. místa na vedoucí Porto, s nímž hraje už v úterý, čtyři body.

A body k dobru si u svých fanoušků jistě připsala i Sweeney. Po utkání sešla na hrací plochu, pozdravila se s maskotem lvem Jubasem a předvedla, že s míčem si rozumí.

Když se jí po střele na branku nepodařilo překonat brankářku, přikryla si rukama uši. Na sociálních sítích se pak objevily i spekulace, že se snažila napodobit známou gólovou oslavu Bruna Fernandese, bývalého hráče Sportingu a nyní opory Manchesteru United.

Ale co když si zrovna jen upravovala kšiltovku?

Z návštěvy stadionu Sportingu si odnesla suvenýr v podobě dresu s nápisem „Sydney“ na zádech.

Fanoušci nyní spekulují: Co dělala tato herecká superstar na našem stadionu? Netočí tu nový film? Nebo se šla jen pobavit s přáteli? A nechce se náhodou zalíbit Cristianu Ronaldovi? Právě ve Sportingu začínal Ronaldo svou profesionální kariéru a v roce 2003 odtud přestoupil do Manchesteru United.

A Sweeney přiznává, že má pro útočníka se značkou CR7 slabost. „Ronaldo je můj nejoblíbenější fotbalista. Jsem soutěživý typ a kdybych sama byla fotbalistou, byl by mou inspirací.“

Osmadvacetiletá herečka má celkově ke sportu blízko. V dětství a dospívání se věnovala bojovým sportům, zúčastnila se soutěží v grapplingu a kickboxu.

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž dramatický životní příběh herečka ztvárnila ve filmu.

Svůj um v ringu prodala také ve filmové branži. Loni natočila životopisný snímek Christy, v němž ztvárňuje boxerskou ikonu Christy Salters Martinovou. Objeví se Sweeney někdy i ve filmu z fotbalového prostředí?

