Díky za nabídku, ale ne. Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno

Je to očekávaná zpráva. Klub z Tábora není na ligu připraven. Nemá vhodný stadion, ani kádr, který by v konkurenci obstál. I proto administrativní postup odmítl.
O ligu se přitom pralo před měsícem na hřišti v baráži proti Baníku Ostrava, ale souboj s předposledním týmem tabulky v součtu prohrálo 0:8.
„Přestože je nabídka pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ informoval většinový vlastník Petr Kolář na klubovém webu.
Táborsko by mohlo hrát zápasy v Českých Budějovicích, kam to to je šedesát kilometrů po dálnici či padesát minut vlakem.
Jenže při jednání nastal zádrhel. S městem České Budějovice, které mu stavba patří, i Jihočeským krajem by se Táborsko domluvilo.
Jenže nájemní smlouvu má do konce dubna příštího roku podepsáno Dynamo České Budějovice, jehož majitelka Nneka Ede by musela s azylem pro Táborsko souhlasit.
„Momentálně nelze ani přes vstřícný přístup a maximální snahu města České Budějovice a Jihočeského kraje garantovat bezproblémové pořádání utkání nejvyšší soutěže na Střeleckém ostrově,“ oznámilo Táborsko.
A pak je tu kádr, který sice v uplynulém ročníku obsadil druhou příčku za suverénní a postupující Zbrojovkou Brno, ale na jaře mělo Táborsko spíš podprůměrné výsledky. Navíc někteří zkušení hráči z týmu odešli.
Táborsko by tak musela angažovat spoustu hráčů na hostování, nejlépe ze širšího kádru elitních klubů.
„Poměrně krátký časový prostor před startem ligy v podstatě neumožňuje sestavit kádr odpovídající nárokům nejvyšší soutěže ani mu dát potřebný čas, aby se sehrál,“ poznamenal sportovní ředitel Ivo Táborský.
„ Byť to pro nás bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme jako vedení FC Táborska museli udělat, cítíme odpovědnost za jeho budoucnost. Nechceme udělat rozhodnutí pod časovým tlakem, které by mohlo mít negativní dopady na další fungování klubu,“ doplnil Táborský.