Bartůňková do finále v Guadalajaře neprošla, v dlouhé bitvě podlehla Jovicové

Autor: ,
  8:37aktualizováno  8:37
Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila. Ještě o dva roky mladší Američance Ivě Jovicové podlehla 3:6, 7:6 a 3:6. Jejich semifinálová bitva v Mexiku trvala téměř tři hodiny.
Nikola Bartůňková hraje forhend v semifinále turnaje v Guadalajaře.

Nikola Bartůňková hraje forhend v semifinále turnaje v Guadalajaře. | foto: Reuters

Nikola Bartůňková v semifinále turnaje v Guadalajaře
Nikola Bartůňková podává v semifinále turnaje v Guadalajaře.
Nikola Bartůňková se napřahuje k forhendu v semifinále turnaje v Guadalajaře.
Nikola Bartůňková se hecuje v semifinále turnaje v Guadalajaře.
6 fotografií

Obě hráčky prožívaly v Guadalajaře životní týden. Bartůňkové se úvod semifinálového zápasu nepovedl, ztratila hned první servis. Brejk si sice vzala zpátky, ale vzápětí opět neudržela podání a první sadu ztratila za 45 minut.

Druhý set dospěl do tie-breaku, v němž rodačka z Prahy dohnala manko 0:4, ztrácela ještě 4:5, nicméně vyhrála 7:5. Třetí dějství rozhodl šestý game: Bartůňková opět přišla o podání a ztrátu 2:4 už nedohnala. V závěru ještě odvrátila dva mečboly.

V pondělním světovém žebříčku by si Bartůňková měla polepšit ze současné 228. pozice na 143. místo, což pro ni bude nové maximum. Jovicová se dnes utká o titul s Emilianou Arangovou z Kolumbie.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Jovicová (USA) - Bartůňková (ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Arangová (Kol.) - Jacquemotová (Fr.) 6:4, 7:5.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.