V pátek nejprve Bouzková podlehla švýcarské jedničce Bencicové 3:6, 7:6 a 4:6, poté Nosková vyrovnala výhrou nad Golubicovou 6:1 a 6:4. Druhý hrací den začíná čtyřhrou vůbec poprvé v historii BJK Cupu, dosud se hrála až jako případný rozhodující duel. A vzhledem k vyrovnanosti obou týmů může být klíčová.
ONLINE: Markéta Vondroušová, Tereza Valentová vs. Belinda Bencicová a Viktorija Golubicová
Utkání čtyřhry v kvalifikaci BJK Cupu sledujeme v podrobné reportáži.
„Hodně jsem o tom přemýšlela. Myslím, že Tereza hraje debla výborně, s Markétou spolu hrály v Austrálii a šlo jim. A když si Maruška odpočne, tak máme do dalšího singlového zápasu tři varianty. Což je fajn,“ vysvětlila kapitánka Barbora Strýcová svou nominaci.
„Debla jsme tady zatím trénovaly dvě hodiny. Ale proto jsme předtím měly soustředění na Spartě, abychom si tam pár deblů zahrály v různých kombinacích. Holky jsou na sebe už dost zvyklé,“ doplnila. „Vůbec mě nepřekvapilo, koho nasazují Švýcarky. Je to to nejsilnější, co mají. Volila bych stejně.“
Devatenáctiletá Valentová nahradila v nominaci čtyřhry původně nahlášenou Lucii Havlíčkovou. Složení švýcarské dvojice se zcela změnilo - původně byly nominované Rebeka Masárová a Céline Naefová.
Po deblu bude následovat třicetiminutová přestávka, po níž by se měly střetnout jedničky obou týmů Nosková a Bencicová. Obě figurují v elitní patnáctce světového žebříčku a jejich dosud jediný vzájemný souboj loni v říjnu ve finále v Tokiu vyhrála Švýcarka hladce 6:2 a 6:3.
ONLINE: Linda Nosková vs. Belinda Bencicová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Na finálový turnaj BJK Cupu pro osm nejlepších zemí, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu, postoupí pouze vítězky utkání. Poražený celek čeká v listopadu baráž.