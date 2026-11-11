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Tenis ONLINE: Muchová na Turnaji mistryň čelí Svitolinové, vyhrála první set

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  21:28aktualizováno  21:56
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Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Po úvodní porážce s Arynou Sabalenkovou má Karolína Muchová na Turnaji mistryň v Indian Wells druhou šanci na vítězství. Ve skupině 2 soupeří s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou, zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Třicetiletá Češka v pondělí podlehla světové dvojce Sabalenkové po dvou těsných setech 6:7 a 5:7, zkušená Ukrajinka ve svém prvním utkání nestačila na Mirru Andrejevovou jednoznačně 4:6 a 0:6.

Muchová tedy proti Svitolinové potřebuje zvítězit, aby si udržela reálnou naději na účast v semifinále.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Elina Svitolinová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Pokusí se navázat na dubnovou výhru ze stuttgartské antuky, kde o dva roky starší Ukrajinku zdolala vůbec poprvé v kariéře, po třech předchozích porážkách.

Pokud letošní wimbledonská finalistka uspěje, a zároveň Sabalenková v následujícím duelu přemůže Andrejevovou, Češka si v pátek s Ruskou v přímém souboji zahraje o druhé postupové místo.

Jestliže Muchová prohraje, a zároveň Andrejevová vyzraje na Sabalenkovou, rodačka z Olomouce při své premiéře na Turnaji mistryň ztratí naději na semifinále.

V něm už je naopak druhá česká singlistka Linda Nosková, jež získala jistotu postupu díky úterní výhře dvakrát 6:3 nad Coco Gauffovou.

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