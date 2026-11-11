Třicetiletá Češka v pondělí podlehla světové dvojce Sabalenkové po dvou těsných setech 6:7 a 5:7, zkušená Ukrajinka ve svém prvním utkání nestačila na Mirru Andrejevovou jednoznačně 4:6 a 0:6.
Muchová tedy proti Svitolinové potřebuje zvítězit, aby si udržela reálnou naději na účast v semifinále.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Elina Svitolinová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Pokusí se navázat na dubnovou výhru ze stuttgartské antuky, kde o dva roky starší Ukrajinku zdolala vůbec poprvé v kariéře, po třech předchozích porážkách.
Pokud letošní wimbledonská finalistka uspěje, a zároveň Sabalenková v následujícím duelu přemůže Andrejevovou, Češka si v pátek s Ruskou v přímém souboji zahraje o druhé postupové místo.
Jestliže Muchová prohraje, a zároveň Andrejevová vyzraje na Sabalenkovou, rodačka z Olomouce při své premiéře na Turnaji mistryň ztratí naději na semifinále.
V něm už je naopak druhá česká singlistka Linda Nosková, jež získala jistotu postupu díky úterní výhře dvakrát 6:3 nad Coco Gauffovou.