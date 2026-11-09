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Tenis ONLINE: Zaskočí Muchová na úvod Turnaje mistryň Sabalenkovou?

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  21:17
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Karolín Muchová podává v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Do tenisového Turnaje mistryň pro osm nejlepších hráček sezony vstupuje také druhá česká singlistka. Karolína Muchová zahajuje své účinkování ve skupině 2 proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, zápas v Indian Wells sledujeme v podrobné reportáži.

Třicetiletá Češka na prestižním podniku debutuje, mezi vybranou společnost se dostala zejména díky postupu do finále Wimbledonu a titulům z Dauhá a Bad Homburgu. Na Turnaj mistryň se kvalifikovala už v roce 2023, ale tehdy o účast přišla kvůli zranění zápěstí.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Aryna Sabalenková

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou má bilanci 3:2, ovšem naposledy v lednu v Brisbane jí podlehla ve dvou setech. Běloruská světová dvojka je po odhlášení Jeleny Rybakinové nejvýše postavenou hráčkou ve startovním poli.

Hned po nich se v Indian Wells střetnou zbylé dvě členky skupiny 2 – Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

V neděli do Turnaje mistryň zdárně vstoupila Linda Nosková, jež porazila náhradnici Martu Kosťukovou. Druhé utkání ji čeká v úterý pozdě večer SEČ proti Coco Gauffové.

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