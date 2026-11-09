Tenis ONLINE: Zaskočí Muchová na úvod Turnaje mistryň Sabalenkovou?

Třicetiletá Češka na prestižním podniku debutuje, mezi vybranou společnost se dostala zejména díky postupu do finále Wimbledonu a titulům z Dauhá a Bad Homburgu. Na Turnaj mistryň se kvalifikovala už v roce 2023, ale tehdy o účast přišla kvůli zranění zápěstí.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Aryna Sabalenková
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou má bilanci 3:2, ovšem naposledy v lednu v Brisbane jí podlehla ve dvou setech. Běloruská světová dvojka je po odhlášení Jeleny Rybakinové nejvýše postavenou hráčkou ve startovním poli.
Hned po nich se v Indian Wells střetnou zbylé dvě členky skupiny 2 – Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.
V neděli do Turnaje mistryň zdárně vstoupila Linda Nosková, jež porazila náhradnici Martu Kosťukovou. Druhé utkání ji čeká v úterý pozdě večer SEČ proti Coco Gauffové.