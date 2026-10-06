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Tenis ONLINE: Získá Lehečka svůj největší titul? Ve finále v Tokiu hraje s Alcarazem

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  11:24
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Jiří Lehečka dobíhá míček ve finále turnaje v Tokiu. | foto: AP

Ve sbírce má dvě trofeje z turnajů kategorie ATP 250, teď může tenista Jiří Lehečka poprvé v kariéře ovládnout i „pětistovku“. Ve finále v Tokiu ale čelí přetěžké výzvě, zápolí s hvězdným Carlosem Alcarazem. Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Finále na okruhu ATP zažívá 24letý Lehečka poosmé a chce vylepšit dosavadní negativní bilanci 2:5. Zatím uspěl pouze v lednu 2024 v Adelaide a o rok později v Brisbane.

Tyto australské podniky spadaly do kategorie ATP 250, Tokio je o úroveň výš. A tomu také odpovídá kvalita Lehečkova finálového soupeře.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Carlos Alcaraz

Finále v Tokiu sledujeme v podrobné reportáži.

S Alcarazem má český tenista zatím bilanci 1:3, porazil ho jen v únoru 2025 v Dauhá. Poslední vzájemné střetnutí na loňském US Open prohrál 0:3, v minulé sezoně Španělovi podlehl také ve finále jiné „pětistovky“ v Queen’s Clubu.

Co se týče letoška, jde o druhé Lehečkovo finále – v březnu na Masters v Miami nestačil na Jannika Sinnera.

O rok mladší Alcaraz usiluje v Tokiu o obhajobu loňského vavřínu, celkově hraje už o 27. titul z elitního okruhu. Sedminásobnému grandslamovému šampionovi ve světovém žebříčku patří třetí pozice, kvůli zranění zápěstí letos vynechal Roland Garros i Wimbledon, ale nyní se vrací do formy.

Rozjetý je však i Lehečka, jenž v součtu s povedenou kvalifikací Davis Cupu v Praze vyhrál už šest zápasů v řadě.

Pokud tuto sérii ještě natáhne, získá nejcennější titul v dosavadní kariéře.

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