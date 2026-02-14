Pro devětadvacetiletou rodačku z Olomouce jde o druhý titul v kariéře, poprvé se radovala v roce 2019 na menším podniku v Soulu.
Dalších pět finále, včetně toho na Roland Garros 2023 či na „tisícovkách“ v Cincinnati ve stejném roce i předloni v Pekingu, prohrála.
Muchová vs. Mboková
Reportáž z finále
Právě proto si vysloužila nálepku velmi talentované hráčky s parádními schopnostmi, která ale závěrečné duely velkých turnajů až příliš často nezvládá.
V Dauhá svou trudnou bilanci konečně prolomila.
Na cestě k triumfu ztratila jediný set, a to v semifinále proti Marii Sakkariové. Ve finále proti Mbokové uspěla za hodinu a 35 minut, první set rozhodla brejkem v sedmém gamu, ve druhé sadě otočila stav 2:4.
Rozhodla při skóre 5:5, kdy o deset let mladší Kanaďanku připravila o podání, a vzápětí duel dopodávala. Proměnila hned první mečbol díky bekhendu soupeřky daleko do autu, načež radostně zvedla ruce nad hlavu.
Česká tenistka tak po týdnu opět slaví cenný úspěch na Blízkém Východě, v neděli na „pětistovce“ v Abú Zabí triumfovala Sára Bejlek.
Připravujeme podrobnosti...
Tenisový turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů
Dvouhra - finále: