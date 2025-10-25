Nosková si zahraje o titul v Tokiu. Zraněná Rybakinová nenastoupila

Linda Nosková si zahraje na turnaji v Tokiu o druhý titul na okruhu WTA. Do finále postoupila bez boje, její soupeřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu odstoupila ze semifinále kvůli zranění zad. Dvacetiletá Češka a nasazená šestka se o titul utká s Američankou Sofií Keninovou, nebo Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Linda Nosková | foto: AP

Sedmnáctá hráčka světa Nosková, jež zakončí sezonu jako česká jednička, postoupila do šestého finále v kariéře a třetího v tomto roce. Letos neuspěla v Praze proti Marii Bouzkové a na začátku října prohrála v Pekingu s Američankou Amandou Anisimovovou. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala dosud jediný titul vloni v mexickém Monterrey.

Nosková postoupila po odstoupení soupeřky podruhé za sebou. Ve čtvrtfinále jí kvůli zranění zad vzdala Ruska Anna Kalinská, nad kterou česká tenistka vedla 6:0, 1:0.

S nasazenou dvojkou Rybakinovou měla hrát Nosková počtvrté. Zatím proti ní nikdy neuspěla a nezískala ani set. Wimbledonská vítězka z roku 2022, která si postupem do semifinále zajistila na poslední chvíli účast na Turnaji mistryň, ale k duelu nenastoupil.

„Moc mě mrzí, že dnes nemohu hrát. Tento týden mám problémy se zády a nemohu hrát na sto procent. Jsem zklamaná, že mě fanoušci dnes neuvidí, ale doufám, že se uvidíme příští rok,“ citovala organizace WTA Rybakinovou.

Tenisový turnaj žen v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - semifinále:
Nosková (6-ČR) - Rybakinová (2-Kaz.) bez boje.

