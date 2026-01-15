Pětadvacetiletý Macháč získal úvodní set hladce za 38 minut, když hned ve třetím gamu sebral soupeři podání a sám nečelil ani jednomu brejkbolu. Vyrovnanější druhou sadu pak vybojoval v koncovce. Nejprve v osmé hře odvrátil všechny čtyři brejkboly, které v utkání Munarovi nabídl, v dalším gamu pak Španělovi prolomil servis a zápas dopodával.
Turnaj mužů a žen v Adelaide
tvrdý povrch
Muži (dotace 700 045 dolarů):
Turnaj žen v Hobartu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Kvalifikace na Australian Open v Melbourne
Ženy - 3. kolo: