Macháč je v semifinále v Adelaide, poradil si i se Španělem Munarem

  8:08
Tomáš Macháč postoupil v Adelaide v generálce na Australian Open do semifinále. Osmý nasazený tenista porazil Španěla Jaumeho Munara za hodinu a půl 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude buď turnajová dvojka Američan Tommy Paul, nebo domácí kvalifikant Aleksandar Vukic.

Tomáš Macháč během prvního kola turnaje v Paříži. | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletý Macháč získal úvodní set hladce za 38 minut, když hned ve třetím gamu sebral soupeři podání a sám nečelil ani jednomu brejkbolu. Vyrovnanější druhou sadu pak vybojoval v koncovce. Nejprve v osmé hře odvrátil všechny čtyři brejkboly, které v utkání Munarovi nabídl, v dalším gamu pak Španělovi prolomil servis a zápas dopodával.

Turnaj mužů a žen v Adelaide

tvrdý povrch

Muži (dotace 700 045 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Macháč (8-ČR) - Munar (Šp.) 6:4, 6:4

Turnaj žen v Hobartu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Malečková, Škoch (ČR) - Čeng Saj-saj, Wang Sin-jü (Čína) bez boje

Kvalifikace na Australian Open v Melbourne

Ženy - 3. kolo:
Bartůňková (16-ČR) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:0
L. Fruhvirtová (20-ČR) - Leeová (USA) 5:7, 6:2, 6:4
Paj Čuo-süan (Čína) - Viďmanová (ČR) 4:6, 6:4, 6:1

