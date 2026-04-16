Muchová si po otočce zahraje čtvrtfinále ve Stuttgartu, Šalková v Rouenu končí

  15:31
Tenistka Karolína Muchová otočila na antuce ve Stuttgartu zápas 2. kola s Belgičankou Elise Mertensovou a vyhrála 1:6, 6:3, 6:0. O postup do čtvrtfinále halového turnaje usiluje i Linda Nosková, jež už rozehrála utkání proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové. Dominika Šalková na antuce v Rouenu na své druhé kariérní čtvrtfinále na WTA Tour nedosáhla. Jedenadvacetiletá česká tenistka ve 2. kole podlehla 3:6, 2:6 o sedmnáct let starší německé soupeřce Tatjaně Mariaové.

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu. | foto: Reuters

Sedmá nasazená Muchová za pouhých 24 minut ztratila první set a nevydařil se jí ani úvod druhého, v němž prohrávala 0:2. Nepříznivému vývoji se však česká tenistka nepoddala a od tohoto okamžiku ztratila pouze jediný game. Světové deblové jedničce Mertensové vzala Muchová ve zbytku zápasu šestkrát servis, Belgičanka se navíc dopustila devíti dvojchyb.

Ve čtvrtfinále se finalistka Roland Garros 2023 utká s lepší z duelu mezi Ruskou Ljudmilou Samsonovovou a Coco Gauffovou. S Američankou už letos Muchová prohrála dva zápasy a v šesti dosavadních duelech s ní uhrála jediný set.

Turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 1 049 083 eur)

Dvouhra - 2. kolo
Muchová (7-ČR) - Mertensová (Belg.) 1:6, 6:3, 6:0
Nosková (ČR) - Alexandrovová (8-Rus.) 6:1, 6:1

Šalková další překvapení nepřidala

Šalková se v Rouenu do hlavní soutěže dostala jako náhradnice po porážce v kvalifikaci a v úvodním kole zaskočila papírovou favoritku Annu Blinkovovou z Ruska.

Další překvapení na účet lépe postavené hráčky už ale 123. tenistka žebříčku nepřidala, světové třiašedesátce Mariaové podlehla za 71 minut.

Své jediné čtvrtfinále na elitním okruhu si Šalková zahrála loni v říjnu v Ťiou-ťiangu, kde prošla dokonce mezi nejlepší čtyři.

Turnaj žen v Rouenu

antuka, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Mariaová (Něm.) - Šalková (ČR) 6:3, 6:2

Turnaj mužů v Mnichově

antuka, dotace 2 561 110 eur

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Schnaitter, Wallner (Něm.) - Nouza, Stevens (ČR/Niz.) 7:6 (7:3), 3:6, 10:7

