Krejčíková v prvním setu nedala Blinkovové šanci. Ve druhé sadě dvojnásobná grandslamová šampionka nabrala ztrátu 0:2, ale šesti hrami za sebou poté skóre otočila a porazila sedmadvacetiletou Rusku i ve čtvrtém vzájemném utkání.
Kompletní tenisové výsledky
Devětadvacetiletá Krejčíková se tak v Pekingu dočkala na třetí pokus prvního vítězství. Ve druhém kole nastoupí proti další Rusce Jekatěrině Alexandrovové, se kterou má bilanci dvou výher a tří porážek.
Také sedmadvacetiletá Bouzková zvládla zápas s Mariaovou bez potíží. Osmatřicetiletou soupeřku nepustila ani k jednomu brejkbolu a ve druhém kole nastoupí proti Magdě Linetteové z Polska.
Soupeřku pro druhé kolo po dnešku zná také Karolína Muchová, kterou vyzve Rumunka Sorana Cirsteaová. Loňská finalistka turnaje ve Pekingu měla v prvním kole volný los stejně jako 26. nasazená Linda Nosková.
Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková, kterou v prvním kole čeká Anastasia Potapovová z Ruska.
Tenisový turnaj v Pekingu
(tvrdý povrch)
Ženy (dotace 8 963 700 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo: