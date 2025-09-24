Krejčíková v Pekingu smetla Blinkovou, v poklidu postupuje i Bouzková

  15:20aktualizováno  15:20
České tenistky Barbora Krejčíková a Marie Bouzková bez problémů zvládly na turnaji v Pekingu první kolo. Krejčíková si poradila dvakrát 6:2 s Annou Blinkovovou z Ruska, Bouzková porazila 6:2 a 6:4 Tatjanu Mariaovou z Německa.

Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu. | foto: AP

Krejčíková v prvním setu nedala Blinkovové šanci. Ve druhé sadě dvojnásobná grandslamová šampionka nabrala ztrátu 0:2, ale šesti hrami za sebou poté skóre otočila a porazila sedmadvacetiletou Rusku i ve čtvrtém vzájemném utkání.

Devětadvacetiletá Krejčíková se tak v Pekingu dočkala na třetí pokus prvního vítězství. Ve druhém kole nastoupí proti další Rusce Jekatěrině Alexandrovové, se kterou má bilanci dvou výher a tří porážek.

Také sedmadvacetiletá Bouzková zvládla zápas s Mariaovou bez potíží. Osmatřicetiletou soupeřku nepustila ani k jednomu brejkbolu a ve druhém kole nastoupí proti Magdě Linetteové z Polska.

Soupeřku pro druhé kolo po dnešku zná také Karolína Muchová, kterou vyzve Rumunka Sorana Cirsteaová. Loňská finalistka turnaje ve Pekingu měla v prvním kole volný los stejně jako 26. nasazená Linda Nosková.

Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková, kterou v prvním kole čeká Anastasia Potapovová z Ruska.

Tenisový turnaj v Pekingu

(tvrdý povrch)

Ženy (dotace 8 963 700 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Krejčíková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2
Bouzková (ČR) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:4

