Muchová zvládla vstup do antukové sezony, dařilo se i Macháčovi či Kopřivovi

  18:36aktualizováno  18:36
Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Vít Kopřiva postoupil na antuce v Mnichově do 2. kola po vítězství 6:3, 5:7, 6:2 nad osmnáctiletým Němcem Justinem Engelem. Tomáš Macháč otočil v Barceloně zápas 1. kola s Argentincem Sebastiánem Báezem. Po výhře 2:6, 6:4, 6:1 ho nejspíš čeká hvězdný Carlos Alcaraz.
Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu. | foto: Reuters

Karolína Muchová po vítězství v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.
Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouenu přehrála 7:5 a 6:1 Rusku Annu Blinkovovou. V prvním klání tam naopak skončila Linda Fruhvirtová, která podlehla 3:6 a 5:7 Iryně Šymanovičové z Běloruska.

Muchová uspěla, Knutson znovu ne

Zatímco první set byl jasnou záležitostí Muchové, ve druhé sadě musela finalistka Roland Garros z roku 2023 otáčet nepříznivé skóre 2:4. Poté získala čtyři gamy za sebou a ve druhém kole ji čeká Elise Mertensová z Belgie.

Naopak Gabriela Knutson po úspěšné kvalifikaci skončila, s osmou nasazenou Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou prohrála 2:6, 2:6. Na první výhru mezi elitou tak Knutson dál čeká.

Osmadvacetiletá Knutson, jež se narodila v zemi svého otce Spojených státech amerických, absolvovala třetí start v hlavní soutěži na okruhu WTA. Světová třináctka Alexandrovová splnila roli favoritky za 65 minut a může narazit na Lindu Noskovou, jejíž soupeřkou v úvodním kole bude Číňanka Čang Šuaj.

Turnaj žen ve Stuttgartu

antuka, dotace 1 049 083 eur

Dvouhra - 1. kolo
Muchová (7-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:4
Alexandrovová (8-Rus.) - Knutson (ČR) 6:2, 6:2

Čtyřhra - 1. kolo
Smithová, Parksová (USA) - Nosková, Mihalíková (ČR/SR) 6:4, 6:3

Macháče čeká v Barceloně ve 2. kole Alcaraz

Tomáš Macháč otočil na antuce v Barceloně zápas 1. kola s Argentincem Sebastiánem Báezem a zvítězil 2:6, 6:4, 6:1. V dalším utkání se pětadvacetiletý český tenista střetne s domácí hvězdou Carlosem Alcarazem.

Macháč stejně jako v prvním vzájemném duelu loni v Monte Carlu porazil Báeze po ztrátě prvního setu. V něm dnes berounský rodák přišel dvakrát o servis, ve zbytku utkání se mu stalo už jen jednou.Třetí sadu měl Macháč naprosto pod kontrolou, získal posledních 16 bodů.

Před týdnem v Monte Carlu olympijský šampion ve smíšené čtyřhře podlehl v osmifinále ve třech setech pozdějšímu vítězi Janniku Sinnerovi, nyní ho čeká poražený finalista z Monaka Alcaraz. Nejvýše nasazený tenista zahájil útok na třetí titul z Barcelony výhrou 6:4, 6:2 nad Finem Otto Virtanenem.

Se sedminásobným grandslamovým šampionem Alcarazem má Macháč po dvou zápasech z roku 2024 vyrovnanou bilanci 1:1.

Turnaj mužů v Barceloně

antuka, 2 950 310 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Macháč (ČR) - Báez (Arg.) 2:6, 6:4, 6:1

Kopřiva zdolal osmnáctiletého Engela

Vít Kopřiva postoupil na antukovém turnaji v Mnichově poprvé do 2. kola. Splnil roli favorita vítězstvím 6:3, 5:7, 6:2 nad osmnáctiletým Němcem Justinem Engelem.

Sedmasedmdesátý hráč světa Kopřiva zdolal soupeře, jenž je v žebříčku o více než sto míst níž a na turnaji startoval díky volné kartě, v chladném počasí za dvě a čtvrt hodiny. V rozhodujícím třetím setu český tenista na rozdíl od předchozích sad udržel servis a první mečbol proměnil vítězným bekhendem po čáře.

V dalším utkání se Kopřiva střetne s šestým nasazeným Lucianem Darderim z Itálie.

Turnaj mužů v Mnichově

antuka, dotace 2 561 110 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Kopřiva (ČR) - Engel (Něm.) 6:3, 5:7, 6:2

Šalková využila šanci

Šalková na francouzské antuce v Rouen neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiang.

Kompletní tenisové výsledky

Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.

Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.

Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.

Turnaj žen v Rouen

antuka, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 1. kolo
Šalková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:5, 6:1
Šymanovičová (Běl.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 7:5

