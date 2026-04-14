Muchová zvládla vstup do antukové sezony, dařilo se i Macháčovi či Kopřivovi

Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouenu přehrála 7:5 a 6:1 Rusku Annu Blinkovovou. V prvním klání tam naopak skončila Linda Fruhvirtová, která podlehla 3:6 a 5:7 Iryně Šymanovičové z Běloruska.
Muchová uspěla, Knutson znovu ne
Zatímco první set byl jasnou záležitostí Muchové, ve druhé sadě musela finalistka Roland Garros z roku 2023 otáčet nepříznivé skóre 2:4. Poté získala čtyři gamy za sebou a ve druhém kole ji čeká Elise Mertensová z Belgie.
Naopak Gabriela Knutson po úspěšné kvalifikaci skončila, s osmou nasazenou Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou prohrála 2:6, 2:6. Na první výhru mezi elitou tak Knutson dál čeká.
Osmadvacetiletá Knutson, jež se narodila v zemi svého otce Spojených státech amerických, absolvovala třetí start v hlavní soutěži na okruhu WTA. Světová třináctka Alexandrovová splnila roli favoritky za 65 minut a může narazit na Lindu Noskovou, jejíž soupeřkou v úvodním kole bude Číňanka Čang Šuaj.
Turnaj žen ve Stuttgartu
antuka, dotace 1 049 083 eur
Macháče čeká v Barceloně ve 2. kole Alcaraz
Tomáš Macháč otočil na antuce v Barceloně zápas 1. kola s Argentincem Sebastiánem Báezem a zvítězil 2:6, 6:4, 6:1. V dalším utkání se pětadvacetiletý český tenista střetne s domácí hvězdou Carlosem Alcarazem.
Macháč stejně jako v prvním vzájemném duelu loni v Monte Carlu porazil Báeze po ztrátě prvního setu. V něm dnes berounský rodák přišel dvakrát o servis, ve zbytku utkání se mu stalo už jen jednou.Třetí sadu měl Macháč naprosto pod kontrolou, získal posledních 16 bodů.
Před týdnem v Monte Carlu olympijský šampion ve smíšené čtyřhře podlehl v osmifinále ve třech setech pozdějšímu vítězi Janniku Sinnerovi, nyní ho čeká poražený finalista z Monaka Alcaraz. Nejvýše nasazený tenista zahájil útok na třetí titul z Barcelony výhrou 6:4, 6:2 nad Finem Otto Virtanenem.
Se sedminásobným grandslamovým šampionem Alcarazem má Macháč po dvou zápasech z roku 2024 vyrovnanou bilanci 1:1.
Turnaj mužů v Barceloně
antuka, 2 950 310 eur
Kopřiva zdolal osmnáctiletého Engela
Vít Kopřiva postoupil na antukovém turnaji v Mnichově poprvé do 2. kola. Splnil roli favorita vítězstvím 6:3, 5:7, 6:2 nad osmnáctiletým Němcem Justinem Engelem.
Sedmasedmdesátý hráč světa Kopřiva zdolal soupeře, jenž je v žebříčku o více než sto míst níž a na turnaji startoval díky volné kartě, v chladném počasí za dvě a čtvrt hodiny. V rozhodujícím třetím setu český tenista na rozdíl od předchozích sad udržel servis a první mečbol proměnil vítězným bekhendem po čáře.
V dalším utkání se Kopřiva střetne s šestým nasazeným Lucianem Darderim z Itálie.
Turnaj mužů v Mnichově
antuka, dotace 2 561 110 eur
Šalková využila šanci
Šalková na francouzské antuce v Rouen neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiang.
Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.
Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.
Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.
Turnaj žen v Rouen
antuka, dotace 246 388 eur
