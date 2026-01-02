Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí Austrálií. Titul obhajují Američané. Program zápasů, výsledky, systém turnaje i další informace najdete v přehledném textu.

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu. | foto: AP

Výběr kapitána Jiřího Nováka by měli táhnout devatenáctý hráč světa Jakub Menšík a dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Barbora Krejčíková.

Česká nominace na United Cup 2026:

Program českých zápasů na United Cupu:

Česko vs. Norsko

ZápasDatumČas/výsledek
Krejčíková – Helgová5. 1.00:30
Menšík – Ruud5. 1.02:00

Austrálie vs. Česko

ZápasDatumČas/výsledek
Jointová – Krejčíková6. 1.07:30
De Minaur – Menšík6. 1.09:00

Systém United Cupu 2026

  • Turnaj hostí australská města Perth a Sydney. V každém z nich se odehrají 3 skupiny složené ze tří týmů.
  • Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Jednotlivé souboje zahrnují 3 duely – mužskou dvouhru, ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru.
  • Do čtvrtfinále postupují vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst. Od semifinále už se hraje pouze v Sydney.

Skupiny na United Cupu 2026

Skupina A (Perth): USA, Španělsko, Argentina
Skupina B (Sydney): Kanada, Belgie, Čína
Skupina C (Perth): Itálie, Francie, Švýcarsko
Skupina D (Sydney): Austrálie, Česko, Norsko
Skupina E (Perth): Velká Británie, Řecko, Japonsko
Skupina F (Sydney): Německo, Polsko, Nizozemsko

Program dalších zápasů ve skupinách

📆 2. 1.
Španělsko vs. Argentina 0:3

ZápasVýsledek
Munar – Báez4:6, 4:6
Bouzasová – Sierraová4:6, 7:5, 0:6
Cavalleová, Cervantes – Carléová, Andreozzi6:7 (6:8), 2:6

Řecko vs. Japonsko 2:0 po dvouhrách

ZápasVýsledek
Sakkari – Osakaová6:4, 6:2
Tsitsipas – Mochizuki6:3, 6:4

📆 3. 1.
Austrálie vs. Norsko

ZápasČas/výsledek
Joint – Helgová07:30
De Minaur – Ruud09:00

USA vs. Argentina

ZápasČas/výsledek
Fritz – Baez10:00
Gauff – Sierraová11:30

Belgie vs. Čína

ZápasČas/výsledek
Mertens – Zhu00:30
Bergs – Zhang02:00

Francie vs. Švýcarsko

ZápasČas/výsledek
Boissonová – Bencicová03:00
Rinderknech – Wawrinka04:30

📆 4. 1.
Kanada vs. Čína

ZápasČas/výsledek
Mboko – Zhu07:30
Auger-Aliassime – Zhang09:00

Itálie vs. Švýcarsko

ZápasČas/výsledek
Paoliniová – Bencicová10:00
Cobolli – Wawrinka11:30

Německo vs. Nizozemsko

ZápasČas/výsledek
Lysová – Lamensová00:30
Zverev – Griekspoor02:00

V. Británie vs. Japonsko

ZápasČas/výsledek
Draper – Mochizuki03:00
Raducanuová – Osakaová04:30

📆 5. 1.
Německo vs. Polsko

ZápasČas/výsledek
Lysová – Swiateková07:30
Zverev – Hurkacz09:00

V. Británie vs. Řecko

ZápasČas/výsledek
Draper – Tsitsipas10:00
Raducanuová – Sakkariová11:30

📆 6. 1.
Kanada vs. Belgie

ZápasČas/výsledek
Auger-Aliassime – Bergs00:30
Mboková – Mertensová02:00

Itálie vs. Francie

ZápasČas/výsledek
Cobolli – Rinderknech03:00
Paoliniová – Boissonová04:30

📆 7. 1.
Polsko vs. Nizozemsko

ZápasČas/výsledek
Hurkacz – Griekspoor00:30
Swiateková – Lamensová02:00

Kde sledovat United Cup 2026 živě:

United Cup 2026 můžete sledovat v televizi prostřednictvím Oneplay Sport a Premier Sport.

Jak si vedli čeští tenisté v minulých ročnících?

Češi se účastní soutěže i počtvrté. Vloni postoupili pod vedením Tomáše Macháče a Karolíny Muchové poprvé do semifinále, kde nestačili na pozdější šampiony z USA. Muchová prohrála s Coco Gauffovou, Macháč vzdal kvůli křečím dvouhru proti Tayloru Fritzovi a v závěrečné čtyřhře neuspěli ani Patrik Rikl a Gabriela Knutsonová. Předtím český výběr dvakrát skončil už po základní skupině.

Přehled finálových duelů United Cupu

RokMísto fináleVítězFinalistaVýsledek
2025SydneySpojené státyPolsko2–0
2024SydneyNěmeckoPolsko2–1
2023SydneySpojené státyItálie4–0
