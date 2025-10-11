Siniaková si po boku Hunterové zahraje ve Wu-chanu o titul ve čtyřhře

Česká tenistka Kateřina Siniaková si ve Wu-chanu zahraje o titul ve čtyřhře. Spolu s Australankou Storm Hunterovou v semifinále porazily 6:3 a 6:0 slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.

Kateřina Siniaková na turnaji v čínském Wu-chanu. | foto: ČTK

Ve finále Siniakovou a Hunterovou čekají vítězky zápasu mezi maďarsko-německým párem Fanny Stollárová, Laura Siegemundová a Aleksandrou Kruničovou ze Srbska s Annou Danilinovou z Kazachstánu.

Světová jednička ve čtyřhře Siniaková bude usilovat o čtvrtý deblový titul v sezoně. S Američankou Taylor Townsendovou ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji, poté triumfovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu.

Celkem má Siniaková na okruhu WTA v kariéře ve čtyřhře na kontě 31 titulů, včetně deseti na grandslamech. Ve dvouhře devětadvacetiletá česká tenistka dosud ovládla pět turnajů.

Turnaj žen ve Wu-chanu

(tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Čtyřhra - semifinále:
Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Mihalíková, Nichollsová (SR/Brit.) 6:3, 6:0.

