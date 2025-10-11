Siniaková si po boku Hunterové zahraje ve Wu-chanu o titul ve čtyřhře

Ve finále Siniakovou a Hunterovou čekají vítězky zápasu mezi maďarsko-německým párem Fanny Stollárová, Laura Siegemundová a Aleksandrou Kruničovou ze Srbska s Annou Danilinovou z Kazachstánu.
Světová jednička ve čtyřhře Siniaková bude usilovat o čtvrtý deblový titul v sezoně. S Američankou Taylor Townsendovou ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji, poté triumfovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu.
Celkem má Siniaková na okruhu WTA v kariéře ve čtyřhře na kontě 31 titulů, včetně deseti na grandslamech. Ve dvouhře devětadvacetiletá česká tenistka dosud ovládla pět turnajů.
Turnaj žen ve Wu-chanu
(tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Čtyřhra - semifinále: