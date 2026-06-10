Plíšková je po skreči soupeřky v osmičce, Bartůňková nezvládla dohrávku

Někdejší světová jednička Plíšková vyhrála první set proti Mbokové 6:2, ve druhém byl stav před skrečí soupeřky 3:4.
Ve čtvrtfinále může být v Londýně k vidění české derby. Plíšková se o postup mezi čtveřici nejlepších utká s vítězkou duelu mezi Marií Bouzkovou a Donnou Vekičovou z Chorvatska.
Čtyřiatřicetiletá rodačka z Loun vstoupila do zápasu úspěšným brejkem a devatenáctileté soupeřce pak sebrala podání ještě jednou. Úvodní set získala za 37 minut. Ve druhé sadě se hra více vyrovnala a obě hráčky si držely podání.
Nešťastný moment přišel v osmém gamu, v němž Plíšková na servisu doháněla manko 0:40. Game dotáhla na shodu úderem do protipohybu soupeřky, které se při snaze na míček dosáhnout rozjely na trávě nohy a po pádu se chytila za levé koleno. Po krátké konzultaci s fyzioterapeuty utkání vzdala.
Turnaj žen v Londýně
tráva, dotace 1 915 000 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Bartůňková končí
Bartůňková duel s Vandewinkelovou, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7, 5:7.
Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.
Kompletní tenisové výsledky
Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále. Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.
Ve středečním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis. Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dotáhla.
Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)
Ženy (dotace 283 347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: