Plíšková je po skreči soupeřky v osmičce, Bartůňková nezvládla dohrávku

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  18:38aktualizováno  18:38
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Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Victorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen’s Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, jež si v úterý na londýnské trávě užila vítěznou čtyřhru po boku legendy Sereny Williamsové, vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Nikola Bartůňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Hanne Vandewinkelovou.
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Karolína Plíšková nad zraněnou soupeřkou Victorií Mbokovou v osmifinále v Queen’s Clubu. | foto: Reuters

Někdejší světová jednička Plíšková vyhrála první set proti Mbokové 6:2, ve druhém byl stav před skrečí soupeřky 3:4.

Ve čtvrtfinále může být v Londýně k vidění české derby. Plíšková se o postup mezi čtveřici nejlepších utká s vítězkou duelu mezi Marií Bouzkovou a Donnou Vekičovou z Chorvatska.

Karolína Plíšková v osmifinále v Queen’s Clubu.

Čtyřiatřicetiletá rodačka z Loun vstoupila do zápasu úspěšným brejkem a devatenáctileté soupeřce pak sebrala podání ještě jednou. Úvodní set získala za 37 minut. Ve druhé sadě se hra více vyrovnala a obě hráčky si držely podání.

Nešťastný moment přišel v osmém gamu, v němž Plíšková na servisu doháněla manko 0:40. Game dotáhla na shodu úderem do protipohybu soupeřky, které se při snaze na míček dosáhnout rozjely na trávě nohy a po pádu se chytila za levé koleno. Po krátké konzultaci s fyzioterapeuty utkání vzdala.

Turnaj žen v Londýně

tráva, dotace 1 915 000 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Plíšková (ČR) - Mboková (3-Kan.) 6:2, 3:4 skreč

Bartůňková končí

Bartůňková duel s Vandewinkelovou, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7, 5:7.

Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Kompletní tenisové výsledky

Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále. Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.

Ve středečním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis. Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dotáhla.

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)

Ženy (dotace 283 347 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:
Vandewinkelová (Belg.) - Bartůňková (ČR) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5

Čtyřhra - 1. kolo:
Chan Hao-Ching, Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) - Malečková, Škoch (ČR) 7:5, 6:2

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