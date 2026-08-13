Siniaková si v Torontu zahraje o 38. deblový titul v kariéře

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  8:20aktualizováno  8:20
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Deblistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Čang Šuaj se objímají na turnaji v Torontu. | foto: AP

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Torontu do finále čtyřhry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Čang Šuaj, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazily v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová 6:1, 7:5.

O trofej, která by pro Siniakovou byla šestá v sezoně, zabojují s Italkou Sarou Erraniovou a Američankou Nicolou Melicharovou-Martinezovou.

Kompletní tenisové výsledky

Ve dvouhře si poprvé v letošním roce zahraje finále Polka Iga Šwiateková, která se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Bývalá světová jednička a šestinásobná grandslamová šampionka zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 1:6, 6:3.

Rybakinová, jež se v případě zisku třetího letošního titulu přiblíží na druhém místě světového žebříčku jedničce Aryně Sabalenkové na rozdíl pouhých čtyř bodů, zdolala Američanku Coco Gauffovou po obratu 5:7, 6:2, 6:2.

Turnaj žen v Torontu

tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Šwiateková (7-Pol.) - Svitolinová (9-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:3
Rybakinová (2-Kaz.) - Gauffová (4-USA) 5:7, 6:2, 6:2

Čtyřhra - semifinále:
Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Nichollsová, Mihalíková (Brit./SR) 6:1, 7:5

Americké finále v Torontu

Světovou desítku Bena Sheltona dělí na turnaji v Montrealu jediné vítězství od obhajoby titulu na kanadském Masters. Čtvrtfinálový přemožitel Jakuba Menšíka přehrál krajana Learnera Tiena 6:2, 6:3. V čistě americkém finále se utká s Brandonem Nakashimou, který zdolal Španěla Rafaela Jódara 7:6, 6:4.

Pátý nasazený Shelton má na kontě už šest titulů, letos získal tři. Další úspěch v Montrealu by třiadvacetiletého Američana posunul ve světovém žebříčku na šesté místo, jeho kariérní maximum je ještě o příčku výš. Nakashima je ve finále na turnaji Masters poprvé. Dosud jedinou trofej kariéry na okruhu ATP Tour získal v roce 2022 v San Diegu.

Turnaj mužů v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Shelton (5-USA) - Tien (12-USA) 6:2, 6:3
Nakashima (28-USA) - Jódar (20-Šp.) 7:6 (7:3), 6:4

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