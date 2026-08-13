Siniaková si v Torontu zahraje o 38. deblový titul v kariéře

O trofej, která by pro Siniakovou byla šestá v sezoně, zabojují s Italkou Sarou Erraniovou a Američankou Nicolou Melicharovou-Martinezovou.
Kompletní tenisové výsledky
Ve dvouhře si poprvé v letošním roce zahraje finále Polka Iga Šwiateková, která se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Bývalá světová jednička a šestinásobná grandslamová šampionka zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 1:6, 6:3.
Rybakinová, jež se v případě zisku třetího letošního titulu přiblíží na druhém místě světového žebříčku jedničce Aryně Sabalenkové na rozdíl pouhých čtyř bodů, zdolala Američanku Coco Gauffovou po obratu 5:7, 6:2, 6:2.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - semifinále:
Čtyřhra - semifinále:
Americké finále v Torontu
Světovou desítku Bena Sheltona dělí na turnaji v Montrealu jediné vítězství od obhajoby titulu na kanadském Masters. Čtvrtfinálový přemožitel Jakuba Menšíka přehrál krajana Learnera Tiena 6:2, 6:3. V čistě americkém finále se utká s Brandonem Nakashimou, který zdolal Španěla Rafaela Jódara 7:6, 6:4.
Pátý nasazený Shelton má na kontě už šest titulů, letos získal tři. Další úspěch v Montrealu by třiadvacetiletého Američana posunul ve světovém žebříčku na šesté místo, jeho kariérní maximum je ještě o příčku výš. Nakashima je ve finále na turnaji Masters poprvé. Dosud jedinou trofej kariéry na okruhu ATP Tour získal v roce 2022 v San Diegu.
Turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - semifinále: