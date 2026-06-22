Turnaj se dohrával až v pondělí kvůli víkendovému dešti. V neděli se stihlo pouze finále dvouhry, v němž Nosková zdolala světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA.
Kompletní tenisové výsledky
Nosková s Alexandrovovou musely nejprve zvládnout dohrávku semifinále proti Quinn Gleasonové z USA a Ulrikke Eikeriové z Norska, jež bylo už v sobotu přerušeno za stavu 3:3 ve druhém setu. Česko-ruský pár vyhrál 6:3, 7:6 a krátce poté nastoupil k finále proti třetí nasazené dvojici Sara Erraniová, Nicole Melicharová-Martinezová.
Nad Italkou a Američankou českého původu Nosková s Alexandrovovou zvítězily 6:2, 6:4 a získaly první společný titul. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.
Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Čtyřhra - semifinále:
Finále:
Valentová zvládla bitvu v Eastbourne
Tenistka Tereza Valentová porazila v 1. kole turnaje v Eastbourne po více než tříhodinovém boji 7:5, 5:7, 7:5 Britku Hannah Klugmanovou. V generálce na Wimbledon si devatenáctiletá hráčka připsala první letošní výhru na trávě a na WTA Tour zvítězila po třech porážkách.
Valentová minulý týden v Nottinghamu podlehla v úvodním zápase krajance Marii Bouzkové, jež si nakonec dokráčela až pro titul. V pondělí se jednašedesátá hráčka světa utkala se soupeřkou z páté stovky žebříčku, která na turnaji startovala na divokou kartu.
Tenistky se praly se svým podáním, Valentová o servis přišla osmkrát, Klugmanová devětkrát. Česká hráčka se také dopustila deseti dvojchyb, o dva roky mladší Britka třinácti. Zápas nicméně Valentová zakončila při svém servisu, druhý mečbol využila po dlouhém míči soupeřky.
Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne
tráva
Ženy (dotace 499 000 dolarů):