Nosková ovládla Berlín na všech frontách. Po singlu triumfovala i s ruskou parťačkou

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  16:02aktualizováno  16:02
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Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
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Den po triumfu ve dvouhře získala Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Česká tenistka triumfovala po boku Rusky Jekatěriny Alexandrovové a vybojovala první deblovou trofej na WTA Tour.

Turnaj se dohrával až v pondělí kvůli víkendovému dešti. V neděli se stihlo pouze finále dvouhry, v němž Nosková zdolala světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA.

Kompletní tenisové výsledky

Nosková s Alexandrovovou musely nejprve zvládnout dohrávku semifinále proti Quinn Gleasonové z USA a Ulrikke Eikeriové z Norska, jež bylo už v sobotu přerušeno za stavu 3:3 ve druhém setu. Česko-ruský pár vyhrál 6:3, 7:6 a krátce poté nastoupil k finále proti třetí nasazené dvojici Sara Erraniová, Nicole Melicharová-Martinezová.

Nad Italkou a Američankou českého původu Nosková s Alexandrovovou zvítězily 6:2, 6:4 a získaly první společný titul. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.

Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Čtyřhra - semifinále:
Nosková, Alexandrovová (ČR/Rus.) - Gleasonová, Eikeriová (USA/Nor.) 6:3, 7:6 (9:7)

Finále:
Nosková, Alexandrovová - Erraniová, Melicharová-Martinezová (3-It./USA) 6:2, 6:4

Valentová zvládla bitvu v Eastbourne

Tenistka Tereza Valentová porazila v 1. kole turnaje v Eastbourne po více než tříhodinovém boji 7:5, 5:7, 7:5 Britku Hannah Klugmanovou. V generálce na Wimbledon si devatenáctiletá hráčka připsala první letošní výhru na trávě a na WTA Tour zvítězila po třech porážkách.

Valentová minulý týden v Nottinghamu podlehla v úvodním zápase krajance Marii Bouzkové, jež si nakonec dokráčela až pro titul. V pondělí se jednašedesátá hráčka světa utkala se soupeřkou z páté stovky žebříčku, která na turnaji startovala na divokou kartu.

Tereza Valentová se natahuje po míčku v prvním kole turnaje v Eastbourne.

Tenistky se praly se svým podáním, Valentová o servis přišla osmkrát, Klugmanová devětkrát. Česká hráčka se také dopustila deseti dvojchyb, o dva roky mladší Britka třinácti. Zápas nicméně Valentová zakončila při svém servisu, druhý mečbol využila po dlouhém míči soupeřky.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne

tráva

Ženy (dotace 499 000 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Klugmanová (Brit.) 7:5, 5:7, 7:5

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