Lehečka prošel v Basileji do semifinále, senzační jízda osmnáctileté Slovenky trvá

Lehečka porazil 222. hráče světa Kyma za hodinu a 24 minut. Soupeři, který v předchozím kole překvapivě vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona, vzal třikrát servis, odvrátil naopak oba brejkboly. Českému hráči pomohlo také sedm es.
Světová jedenadvacítka Lehečka dál drží naději na první letošní titul a třetí v kariéře. Turnajem pokračuje bez ztráty setu a podruhé vyřadil domácího hráče – v prvním kole si poradil také s loučícím se Stanem Wawrinkou. Poté zdolal Němce Daniela Altmaiera.
S šestatřicetiletým Struffem se Lehečka utká počtvrté v kariéře, zatím ho vždy porazil. Naposledy zdolal německého protivníka letos na antukovém turnaji v Římě 7:6, 6:3.
Lehečka se mohl celé utkání proti Kymovi opírat o bezchybný servis. V prvním setu odvrátil ve čtvrté hře brejkbol, načež hned v dalším gamu soupeři podání vzal. V koncovce smazal za stavu 5:4 další Švýcarovu šanci na brejk a sadu dopodával.
Ve druhém setu už Lehečka duel bez komplikací dotáhl. Od stavu 1:2 získal zbývajících pět gamů a utkání uzavřel na servisu druhým využitým mečbolem.
Turnaj mužů v Basileji
tvrdý povrch, dotace 2 584 155 eur
Dvouhra - čtvrtfinále:
Pohánková je v Tokiu v semifinále
Světová jednička Jelena Rybakinová kvůli problémům s krkem odstoupila z turnaje v Tokiu. Sedmadvacetiletá tenistka reprezentující Kazachstán bez boje poslala do semifinále Kanaďanku Leylah Fernandezovou. Mezi nejlepšími čtyřmi je i osmnáctiletá Slovenka Mia Pohánková.
Rybakinová už má jistotu, že v čele světového žebříčku zakončí sezonu, chce odehrát ještě Turnaj mistryň od 8. listopadu v Indian Wells.
Kompletní tenisové výsledky
Divákům v japonské metropoli se omluvila na kurtu. „Chtěla jsem vám všem poděkovat, že jste přišli, ale bohužel hrát nemůžu. Už několik dnů mě trápí drobné zranění,“ řekla. Podle tenisové asociace WTA má zánět a bolesti v oblasti krku.
Pohánková hraje životní turnaj krátce po 18. narozeninách. Začala ho výhrou nad Terezou Valentovou, pak vyřadila nečekaně i Naomi Ósakaovou a v pátek také Alycii Parksovou. Američanku porazila 7:6 a 6:3. Další soupeřkou mladičké Slovenky bude Ruska Diana Šnajderová, Fernandezová si o finále zahraje proti Kamille Rachimovové z Uzbekistánu.
Turnaj žen v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: