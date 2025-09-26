Menšík v Pekingu zvládl první kolo, ve dvou setech porazil Kecmanoviče

Tenista Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Pekingu potvrdil roli sedmého nasazeného a Miomira Kecmanoviče porazil 7:5 a 6:4. Jeho dalším soupeřem bude Šang Ťün-čcheng, nebo Arthur Cazaux.

Jakub Menšík trénuje před Laver Cupem. | foto: Profimedia.cz

Dvacetiletý Menšík v prvním setu nabral ztrátu 0:2, pěti body za sebou však skóre otočil. Vedení sice neudržel, ale nakonec uspěl po brejku za stavu 6:5. Ve druhé sadě Menšík promarnil náskok 4:1, opět však zabral a brejkem na 6:4 při druhém mečbolu zápas ukončil.

V turnaji žen se dnes v Pekingu představí ještě tři české tenistky. Loňská finalistka Karolína Muchová ve druhém kole nastoupí proti Soraně Cirsteaové, Barboru Krejčíkovou čeká Jekatřerina Alexandrovová a Marie Bouzková vyzve Magdu Linetteovou.

Tenisový turnaj v Pekingu

(tvrdý povrch)

Muži (dotace 4 016 050 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (7-ČR) - Kecmanovič (Srb.) 7:5, 6:4

