Bartůňková v Tokiu končí po prvním klání, v duelu teenagerek podlehla Sonobeové

  10:35aktualizováno  10:35
Nikola Bartůňková prohrála v souboji tenisových teenagerek v 1. kole turnaje v Tokiu 4:6, 3:6 s domácí Japonkou Wakanou Sonobeovou. Devatenáctiletá Češka tak nenavázala na svůj předchozí start na WTA Tour v Guadalajaře, kde poprvé v kariéře došla až do semifinále.

Nikola Bartůňková hraje forhend v semifinále turnaje v Guadalajaře. | foto: Reuters

Obě hráčky startovaly v hlavní soutěži v Tokiu díky volné kartě. Bartůňková zahájila zápas brejkem a výhodu si držela až do stavu 4:2, Sonobeová ale poté utkání otočila. Pražská rodačka udělala osm dvojchyb, přišla třikrát o podání a teprve sedmnáctileté soupeřce, jež letos vyhrála juniorské Australian Open, podlehla za dvě hodiny.

Po Guadalajaře, kde prohrála shodou okolností také se sedmnáctiletou tenistkou Ivou Jovicovou z USA, postoupila Bartůňková do finále turnaje ITF v Samsunu. Posunula se díky tomu na životní 132. místo žebříčku.

Tenisový turnaj žen v Tokiu

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Sonobeová (Jap.) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:3

