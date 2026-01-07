Lehečka titul v Brisbane neobhájí, vzdal kvůli bolestem. Dohrála i Bejlek

Jiří Lehečka titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Zápas druhého kola s Američanem Sebastianem Kordou za stavu 3:6 a 2:1 vzdal kvůli problémům s pravým kotníkem. Český tenista měl kotník od začátku utkání obvázaný a první set prohrál za 32 minut. Ve druhé sadě třetí nasazený hráč pokračoval do stavu 2:1, kdy po krátké konzultaci s fyzioterapeutem zápas ukončil.

Jiří Lehečka vzdal na turnaji v Brisbane. | foto: Profimedia.cz

Končí i devatenáctiletá Sára Bejlek, která ve druhém kole turnaje v Aucklandu prohrála s osmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou. Třetí nasazené hráčce podlehla 6:7 a 4:6.

Bejlek do zápasu s 35. tenistkou světa vstoupila dobře a ujala se vedení 3:1. Náskok ale neudržela a první set prohrála 3:7 v tiebreaku. Ve druhé sadě naopak dokázala smazat ztrátu 1:3, ale na obrat proti 35. hráčce světa už sílu nenašla.

Turnaj žen v Aucklandu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo
Jovicová (3-USA) - Bejlek (ČR) 7:6 (7:3), 6:4
Jonesová (Brit.) - Krausová (Rak.) 1:6, 6:4, 6:1

