Muchová je v Brisbane ve čtvrtfinále. Udolala i nasazenou sedmičku

Devětadvacetiletá Muchová začíná nový rok jako světová dvacítka. V úvodním kole svedla v úterý bitvu s domácí Australankou Ajlou Tomljanovicovou a udolala ji až v tiebreku třetí sady. S Alexandrovou se přetahovaly téměř dvě hodiny, Češka si pomohla i devíti esy a vzájemnou bilanci s ruskou soupeřkou na okruhu WTA vyrovnala na 2:2.
Kompletní tenisové výsledky
Obě hráčky neudržely první dva servisy a další brejk se povedl Muchové v sedmém gamu, a to čistou hrou. Bez ztráty fiftýnu vzápětí úvodní sadu dopodávala. Do druhé vstoupila vedením 2:0, ale pak přišla o podání a musela dotahovat ztrátu ještě 4:5. V jedenácté hře na přijmu Muchová otočila stav 15:40 a vzápětí bitvu ukončila.
Její příští soupeřka Rybakinová si bez problémů poradila se Španělkou Paulou Badosaovou. Bez ztráty setu v Brisbane pokračuje také světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska do čtvrtfinále prošla po výhře dvakrát 6:3 nad Rumunkou Soranou Cirsteovou.
Turnaj mužů a žen v Brisbane
tvrdý povrch
Muži (dotace 800 045 dolarů)
Ženy (dotace 1 691 602 dolarů)