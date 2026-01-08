Muchová je v Brisbane ve čtvrtfinále. Udolala i nasazenou sedmičku

Karolína Muchová na prvním turnaji tenisové sezony v Brisbane porazila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 6:4, 7:5 a po druhém vítězství postoupila do čtvrtfinále. Po světové desítce ji čeká pátá hráčka žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Karolína Muchová se natahuje po míčku ve druhém kole turnaje v Brisbane. | foto: Profimedia.cz

Devětadvacetiletá Muchová začíná nový rok jako světová dvacítka. V úvodním kole svedla v úterý bitvu s domácí Australankou Ajlou Tomljanovicovou a udolala ji až v tiebreku třetí sady. S Alexandrovou se přetahovaly téměř dvě hodiny, Češka si pomohla i devíti esy a vzájemnou bilanci s ruskou soupeřkou na okruhu WTA vyrovnala na 2:2.

Obě hráčky neudržely první dva servisy a další brejk se povedl Muchové v sedmém gamu, a to čistou hrou. Bez ztráty fiftýnu vzápětí úvodní sadu dopodávala. Do druhé vstoupila vedením 2:0, ale pak přišla o podání a musela dotahovat ztrátu ještě 4:5. V jedenácté hře na přijmu Muchová otočila stav 15:40 a vzápětí bitvu ukončila.

Její příští soupeřka Rybakinová si bez problémů poradila se Španělkou Paulou Badosaovou. Bez ztráty setu v Brisbane pokračuje také světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska do čtvrtfinále prošla po výhře dvakrát 6:3 nad Rumunkou Soranou Cirsteovou.

Turnaj mužů a žen v Brisbane

tvrdý povrch

Muži (dotace 800 045 dolarů)
Čtyřhra - 2. kolo
Macháč, Vocel (ČR) - Cash, Tracy (8-USA) 7:6 (7:4), 4:6, 10:7

Ženy (dotace 1 691 602 dolarů)
Dvouhra - 3. kolo
Muchová (11-ČR) - Alexandrovová (7-Rus.) 6:4, 7:5

