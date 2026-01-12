Bouzková v Adelaide porazila neoblíbenou soupeřku, Badosaová se jí sklonila poprvé

Bouzková otočila zápas s Badosaovou po ztraceném úvodním setu a ze stavu 1:4 ještě v rozhodující třetí sadě. Dvakrát poté prolomila bývalé světové dvojce podání a po sérii pěti získaných gamů ukončila zápas po dvou a půl hodinách esem.
„Cítím se skvěle, za tohle vítězství jsem neskutečně ráda. Už jsme spolu hrály mnoho zápasů a několik bitev, dnes jsem si to snažila užít a to mi pomohlo,“ řekla Bouzková v rozhovoru na kurtu. Na generálce pro Australian Open přitom startuje po neúspěšné kvalifikaci jako takzvaný lucky loser.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch)
Ženy (dotace 1 206 446 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo
Čtyřhra - 1. kolo