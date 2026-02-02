Bejlek dominovala v odvetě za Australian Open, Plíšková v Kluži rychle končí

Bejlek v hlavním městě Spojených arabských emirátů úspěšně zvládla kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže nedala šanci žebříčkové favoritce Kruegerové.
Česká hráčka, které patří 101. místo, zdolala světovou pětapadesátku za 67 minut. Bejlek odvrátila loňské finalistce turnaje všechny tři brejkboly a sama jí vzala servis čtyřikrát.
Tenisový turnaj žen v Abú Zabí
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 1. kolo
Plíšková v Kluži dohrála
Třiatřicetiletá Plíšková nenavázala na lednové vystoupení z Australian Open, kde se probojovala do 3. kola. Zacharovové nabídla 20 brejkbolů, sedm z nich neodvrátila. Sama využila čtyři z 11 brejkbolů. Nepomohlo jí ani šest es, udělala stejný počet dvojchyb.
Kompletní tenisové výsledky
Bývalá světová jednička a předloňská šampionka, která startovala díky divoké kartě, prohrála duel se 104. hráčkou světa za necelé dvě hodiny.
Dvojnásobná grandslamová finalistka přitom měla duel dobře rozehraný. V prvním setu utekla díky dvěma brejkům do vedení 4:1 a náskok udržela. Ve druhé sadě však česká tenistka na příjmu neuspěla, dvakrát o servis přišla o devět let mladší soupeřka srovnala.
Ve třetím setu se už Plíšková na servis nemohla spolehnout. Přišla o všechny čtyři hry na podání a Zacharovová ukončila duel po využitém třetím mečbolu.
Tenisový turnaj žen v Kluži
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Kvalifikantka Sisková v Ostravě vypadla
Tenistka Anna Sisková nenavázala na domácím turnaji v Ostravě na úspěšnou kvalifikaci a v 1. kole hlavní soutěže nestačila na Tamaru Korpatschovou. Německé soupeřce podlehla 4:6, 4:6.
Čtyřiadvacetiletá Sisková se do hlavní soutěže na elitním okruhu WTA dostala poprvé od loňského července, kdy v rumunském Iasi došla do čtvrtfinále. V duelu s Korpatschovou přišla pětkrát o podání, a přestože soupeřce dokázala třikrát rovněž sebrat servis, prohrála s ní i druhý vzájemný zápas.
V Ostravě dnes ve dvouhře o postup do druhého kola zabojují ještě sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy a Nikola Bartůňková.
Tenisový turnaj žen v Ostravě
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: