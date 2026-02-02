Bejlek dominovala v odvetě za Australian Open, Plíšková v Kluži rychle končí

Tenistka Sára Bejlek oplatila v 1. kole turnaje v Abú Zabí Američance Ashlyn Kruegerové dva týdny staré vyřazení ve stejné fázi Australian Open. Dvacetiletá Češka porazila o rok starší soupeřku hladce 6:3, 6:0. Končí naopak Karolína Plíšková, která na tvrdém povrchu v Kluži hned na úvod padla s Ruskou Anastasijou Zacharovovou 6:4, 2:6, 2:6.

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Bejlek v hlavním městě Spojených arabských emirátů úspěšně zvládla kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže nedala šanci žebříčkové favoritce Kruegerové.

Česká hráčka, které patří 101. místo, zdolala světovou pětapadesátku za 67 minut. Bejlek odvrátila loňské finalistce turnaje všechny tři brejkboly a sama jí vzala servis čtyřikrát.

Tenisový turnaj žen v Abú Zabí

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - 1. kolo
Bejlek (ČR) - Kruegerová (USA) 6:3, 6:0

Plíšková v Kluži dohrála

Třiatřicetiletá Plíšková nenavázala na lednové vystoupení z Australian Open, kde se probojovala do 3. kola. Zacharovové nabídla 20 brejkbolů, sedm z nich neodvrátila. Sama využila čtyři z 11 brejkbolů. Nepomohlo jí ani šest es, udělala stejný počet dvojchyb.

Kompletní tenisové výsledky

Bývalá světová jednička a předloňská šampionka, která startovala díky divoké kartě, prohrála duel se 104. hráčkou světa za necelé dvě hodiny.

Dvojnásobná grandslamová finalistka přitom měla duel dobře rozehraný. V prvním setu utekla díky dvěma brejkům do vedení 4:1 a náskok udržela. Ve druhé sadě však česká tenistka na příjmu neuspěla, dvakrát o servis přišla o devět let mladší soupeřka srovnala.

Ve třetím setu se už Plíšková na servis nemohla spolehnout. Přišla o všechny čtyři hry na podání a Zacharovová ukončila duel po využitém třetím mečbolu.

Tenisový turnaj žen v Kluži

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Zacharovová (Rus.) - Plíšková (ČR) 4:6, 6:2, 6:2

Kvalifikantka Sisková v Ostravě vypadla

Tenistka Anna Sisková nenavázala na domácím turnaji v Ostravě na úspěšnou kvalifikaci a v 1. kole hlavní soutěže nestačila na Tamaru Korpatschovou. Německé soupeřce podlehla 4:6, 4:6.

Čtyřiadvacetiletá Sisková se do hlavní soutěže na elitním okruhu WTA dostala poprvé od loňského července, kdy v rumunském Iasi došla do čtvrtfinále. V duelu s Korpatschovou přišla pětkrát o podání, a přestože soupeřce dokázala třikrát rovněž sebrat servis, prohrála s ní i druhý vzájemný zápas.

V Ostravě dnes ve dvouhře o postup do druhého kola zabojují ještě sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy a Nikola Bartůňková.

Tenisový turnaj žen v Ostravě

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Korpatschová (Něm.) - Sisková (ČR) 6:4, 6:4

