Nosková bez problémů přehrála Parryovou, v Berlíně je ve čtvrtfinále

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  13:13aktualizováno  13:13
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Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6:2, 6:2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.
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Linda Nosková odehrává míček v 2. kole turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

V německé metropoli se ve čtvrtek představí také Karolína Muchová. Desátá tenistka světového žebříčku se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.

Kompletní tenisové výsledky

Jednadvacetiletá Nosková, která plní v Berlíně roli nasazené osmičky, porazila osmifinalistku letošního Roland Garros Parryovou za 67 minut. V pátém vzájemném utkání ji zdolala potřetí. Nepustila ji k jedinému brejkbolu, sama soupeřce vzala servis čtyřikrát.

První set získala Nosková díky vydařenému úvodu, kdy brzy vedla 4:0. Ve druhé sadě česká tenistka uspěla díky pěti získaným gamům od stavu 1:2. S bývalou světovou dvojkou Badosaovou, která vyřadila Američanku Coco Gauffovou, se Nosková utká podruhé. Pokusí se proti ní navázat na loňské vítězství z Abú Zabí.

Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Nosková (8-ČR) - Parryová (Fr.) 6:2, 6:2

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