Nosková bez problémů přehrála Parryovou, v Berlíně je ve čtvrtfinále

V německé metropoli se ve čtvrtek představí také Karolína Muchová. Desátá tenistka světového žebříčku se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
Kompletní tenisové výsledky
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v Berlíně roli nasazené osmičky, porazila osmifinalistku letošního Roland Garros Parryovou za 67 minut. V pátém vzájemném utkání ji zdolala potřetí. Nepustila ji k jedinému brejkbolu, sama soupeřce vzala servis čtyřikrát.
První set získala Nosková díky vydařenému úvodu, kdy brzy vedla 4:0. Ve druhé sadě česká tenistka uspěla díky pěti získaným gamům od stavu 1:2. S bývalou světovou dvojkou Badosaovou, která vyřadila Američanku Coco Gauffovou, se Nosková utká podruhé. Pokusí se proti ní navázat na loňské vítězství z Abú Zabí.
Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Dvouhra - 2. kolo: