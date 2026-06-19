Nosková jasně přehrála Badosaovou. Na semifinále dosáhla i Bouzková

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Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Dvouhra - čtvrtfinále:
Bouzková po zaváhání dominovala
Turnajová čtyřka Bouzková vstoupila do zápasu skvěle, ujala se vedení 4:0, ale Mariaová pak dokázala pěti body za sebou vývoj otočit. Sedmadvacetiletá Češka však včas zabrala a po brejku na 6:5 získala set pro sebe.
Kompletní tenisové výsledky
Druhá sada už byla jasnou záležitostí Bouzkové, která si tak vylepšila maximum na travnatém povrchu. Tím dosud bylo čtvrtfinále v Birminghamu v roce 2021 a ve Wimbledonu v roce 2022.
V semifinále Bouzková může narazit na bývalou světovou jedničku Plíškovou. Předloňská finalistka z Nottinghamu a šampionka z roku 2016 hraje ve čtvrtfinále proti Talie Gibsonové z Austrálie.
Turnaj žen v Nottinghamu
tráva, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: