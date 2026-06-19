Nosková jasně přehrála Badosaovou. Na semifinále dosáhla i Bouzková

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  14:32aktualizováno  14:43
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Tenistka Marie Bouzková v Nottinghamu porazila 7:5 a 6:0 Tatjanu Mariaovou z Německa a poprvé si na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Utkání proti 117. hráčce světa vyhrála za hodinu a 40 minut. Její další soupeřkou může být Karolína Plíšková. Mezi čtyřku postoupila i Linda Nosková v Berlíně. Bývalou světovou dvojku Španělku Paulu Badosaovou porazila 6:1, 6:3.
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Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

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Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Dvouhra - čtvrtfinále:
Nosková (8-ČR) - Badosaová (Šp.) 6:1, 6:3

Bouzková po zaváhání dominovala

Turnajová čtyřka Bouzková vstoupila do zápasu skvěle, ujala se vedení 4:0, ale Mariaová pak dokázala pěti body za sebou vývoj otočit. Sedmadvacetiletá Češka však včas zabrala a po brejku na 6:5 získala set pro sebe.

Kompletní tenisové výsledky

Druhá sada už byla jasnou záležitostí Bouzkové, která si tak vylepšila maximum na travnatém povrchu. Tím dosud bylo čtvrtfinále v Birminghamu v roce 2021 a ve Wimbledonu v roce 2022.

V semifinále Bouzková může narazit na bývalou světovou jedničku Plíškovou. Předloňská finalistka z Nottinghamu a šampionka z roku 2016 hraje ve čtvrtfinále proti Talie Gibsonové z Austrálie.

Turnaj žen v Nottinghamu

tráva, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Bouzková (4-ČR) - Mariaová (Něm.) 7:5, 6:0

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