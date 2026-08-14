Bejlek v Cincinnati jasně přejela Plíškovou, Kopřiva končí v prvním kole

O postup nyní bojuje Nikola Bartůňková. Její soupeřkou je Arménka narozená v Rusku Alina Čarajevová.
Kompletní tenisové výsledky
Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.
Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch)
Muži (dotace 9 415 725 dolarů):