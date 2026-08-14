Bejlek v Cincinnati jasně přejela Plíškovou, Kopřiva končí v prvním kole

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  19:39aktualizováno  19:39
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Česká tenistka Sára Bejlek během zápasu proti Ize Šwiatekové na turnaji v Torontu. | foto: AP

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. S mužskou dvouhrou se na tamějším Masters rozloučil v prvním kole Vít Kopřiva po prohře 6:7, 4:6 s Francouzem Quentinem Halysem.

O postup nyní bojuje Nikola Bartůňková. Její soupeřkou je Arménka narozená v Rusku Alina Čarajevová.

Kompletní tenisové výsledky

Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.

Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch)


Ženy (dotace 7 433 076 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo:
Bejlek - Plíšková (obě ČR) 6:0, 6:2

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Halys (Fr.) - Kopřiva (ČR) 7:6 (7:5), 6:4

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